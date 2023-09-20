Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • В УЕФА отреагировали на обострение конфликта в Нагорном Карабахе

    В УЕФА отреагировали на обострение конфликта в Нагорном Карабахе

    В УЕФА прокомментировали обострение конфликта между Армений и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

    «УЕФА следит за ситуацией и находится в тесном контакте с принимающей стороной. На данном этапе у нас больше нет комментариев», – сообщили в УЕФА.

    21 сентября в Баку должен пройти матч Лиги Европы между «Карабахом» и «Мольде».

    • Азербайджан и Армения спорят о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
    • С декабря 2022 года регион находится в транспортной блокаде.
    • 19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском районе.

    Новости по теме
    Агент Лунева объяснил переход вратаря в «Карабах» 1
    В «Карабахе» подтвердили подписание контракта с Луневым 4
    Стала известна зарплата Лунева в «Карабахе» 4
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:19
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14944

      Skull_Boy 8 минут назад

      Все нормально и гладко, где айзеры под каблуком у Турции, а Турция страна НАТО у которых главный США тем самым на 100% контролирует все и вся, с которым насал в уши Пашиняну, который просто продал людей в НК, а виновата Россия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6209

      Питерский князь 15 минут назад

      Почему в Баку?
      Надо в Карабахе провести или в Бахмуте!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7657

      Semenycch 20 минут назад

      Как и никаких санкций к Азербайджану?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 