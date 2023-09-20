Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В УЕФА отреагировали на обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В УЕФА отреагировали на обострение конфликта в Нагорном Карабахе

20 сентября 2023, 15:19
2

В УЕФА прокомментировали обострение конфликта между Армений и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

«УЕФА следит за ситуацией и находится в тесном контакте с принимающей стороной. На данном этапе у нас больше нет комментариев», – сообщили в УЕФА.

21 сентября в Баку должен пройти матч Лиги Европы между «Карабахом» и «Мольде».

  • Азербайджан и Армения спорят о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
  • С декабря 2022 года регион находится в транспортной блокаде.
  • 19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском районе.

Еще по теме:
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков 33
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию 1
«Пари НН» продал вингера, которым интересовались «Спартак», «Краснодар» и «Балтика» 2
Источник: ТАСС
Лига Европы Мольде Карабах
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1695213974
Все нормально и гладко, где айзеры под каблуком у Турции, а Турция страна НАТО у которых главный США тем самым на 100% контролирует все и вся, с которым насал в уши Пашиняну, который просто продал людей в НК, а виновата Россия
Ответить
Главные новости
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
Слуцкий ответил, считает ли себя медиатренером и кавээнщиком
09:13
Моуринью оценил состояние Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
1
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
2
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
3
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Все новости
Все новости
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
7 сентября
2
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
28 августа
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
27 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+