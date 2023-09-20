В УЕФА отреагировали на обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В УЕФА прокомментировали обострение конфликта между Армений и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

«УЕФА следит за ситуацией и находится в тесном контакте с принимающей стороной. На данном этапе у нас больше нет комментариев», – сообщили в УЕФА.

21 сентября в Баку должен пройти матч Лиги Европы между «Карабахом» и «Мольде».