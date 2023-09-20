В УЕФА отреагировали на обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В УЕФА прокомментировали обострение конфликта между Армений и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
«УЕФА следит за ситуацией и находится в тесном контакте с принимающей стороной. На данном этапе у нас больше нет комментариев», – сообщили в УЕФА.
21 сентября в Баку должен пройти матч Лиги Европы между «Карабахом» и «Мольде».
- Азербайджан и Армения спорят о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
- С декабря 2022 года регион находится в транспортной блокаде.
- 19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском районе.
Источник: ТАСС