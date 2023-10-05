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    • Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах

    Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах

    Завершился 2-й тур группового этапа Лиги Европы.

    «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» выиграли и идут в турнире со 100-процентным результатом.

    Лига Европы. Группа E. 2-й тур

    Ливерпуль (Англия) – Юнион СЖ (Бельгия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гравенберх, 44; 2:0 – Жота, 90+2.

    Лига Европы. Группа G. 2-й тур

    Рома (Италия) – Серветт (Швейцария) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лукаку, 21; 2:0 – Белотти, 46; 3:0 – Пеллегрини, 52; 4:0 – Белотти, 59.

    Лига Европы. Группа H. 2-й тур

    Мольде (Норвегия) – Байер (Германия) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Фримпонг, 14; 0:2 – Телла, 18; 1:2 – Брейвик, 87.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2023 23:56
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