Обамеянг, Алли, Линде и Морелос – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.
Это нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, вратарь «Мольде» Андреас Линде и форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос.
- Обамеянг сделал дубль в матче с «Бенфикой» (3:2).
- Алли забил гол и отдал два ассиста в игре с «Вольфсбергом» (4:0).
- Линде сыграл на ноль и сделал девять сейвов в матче с «Хоффенхаймом» (2:0).
- Морелос забил один гол и отдал две результативные передаче в игре с «Антверпеном» (5:2).
Кто достоин стать Игроком недели в #ЛигаЕвропы?Деле Алли («Тоттенхэм»)Альфредо Морелос («Рейнджерс»)Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»)Андреас Линде («Мольде»)Голосуй!— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 25, 2021