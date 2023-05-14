Сульшер: «Я предлагал Холанда «МЮ», но меня не послушали»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что в 2018 году предлагал игрока в манчестерский клуб, когда он был в «Мольде».

«Я позвонил в «МЮ» насчет Холанда в 2018 году – за полгода до прихода на пост главного тренера. Я сказал, что у меня в «Мольде» есть такой нападающий. Меня не послушали.

Я просил за него 4 миллиона фунтов стерлингов, но «Манчестер Юнайтед» решил не подписывать Холанда», – сказал норвежец.