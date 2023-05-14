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    Сульшер: «Я предлагал Холанда «МЮ», но меня не послушали»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что в 2018 году предлагал игрока в манчестерский клуб, когда он был в «Мольде».

    «Я позвонил в «МЮ» насчет Холанда в 2018 году – за полгода до прихода на пост главного тренера. Я сказал, что у меня в «Мольде» есть такой нападающий. Меня не послушали.

    Я просил за него 4 миллиона фунтов стерлингов, но «Манчестер Юнайтед» решил не подписывать Холанда», – сказал норвежец.

    • Сульшер тренировал «МЮ» в 2018-2021 годах.
    • Холанд сейчас 2-й по стоимости игрок в мире (170 миллионов евро).
    • Он лидирует в списке бомбардиров сезона АПЛ.

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    Источник: The Sun

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