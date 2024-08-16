Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Определился состав пар заключительной стадии отбора Лиги Европы.
Первые матчи раунда плей-офф состоятся 22 августа, ответные – 29 августа.
Список 12 пар выглядит так:
«Динамо Минск» – «Андерлехт»
ЛАСК – ФКСБ
РФШ – АПОЭЛ
«Маккаби Тель-Авив» – «ТСЦ Бачка Топола»
ПАОК – «Шэмрок Роверс»
«Ференцварош» – «Борац Баня-Лука»
«Брага» – «Рапид Вена»
«Виктория Пльзень» – «Хартс»
Победитель в каждой паре попадет в основной раунд Лиги Европы.
- В лиговый этап турнира уже отобрались 17 клубов: «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Айнтрахт» Ф, «Лацио», «Тоттенхэм», «Реал Сосьедад», «АЗ Алкмаар», «Олимпиакос», «Лион», «Атлетик», «Хоффенхайм», «Ницца», «Рейнджерс», «Юнион», «Фенербахче», «Твенте».
- Также туда попадут 7 команд, проигравших в раунде плей-офф Лиги чемпионов. В нем встречаются: «Янг Бойз» – «Галатасарай», «Динамо Загреб» – «Карабах», «Мидтьюлланд» – «Слован Братислава», «Буде-Глимт» – «Црвена Звезда», «Мальме» – «Спарта», «Лилль» – «Славия Прага», «Динамо Киев» – «Ред Булл Зальцбург».
Источник: «Бомбардир»