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    • Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА

    Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА

    Поклонники «Легии» показали яркий перформанс перед ответным матчем 1/16 финала Лиги конференций с «Мольде» (0:3).

    При этом УЕФА ранее запретил посещать фанатскую трибуну – туда допускались только дети до 14 лет. На ней перед игрой появился баннер с надписью «На этот раз вы выиграли, УЕФА». Фанаты же отправились на центральную трибуну, где разместили другой баннер: «Surprise, motherfuckers!» («Сюрприз, ублюдки»).

    • Ранее УЕФА наказал «Легию» закрытием фанатской трибуны на домашнем стадионе на 2 матча из-за беспорядков в выездом матче с АЗ на групповом этапе.
    • Также УЕФА запретил продажу билетов на гостевую трибуну на 5 выездных матчей в еврокубках для «Легии», после того, как ультрас клуба устроили беспорядки в Бирмингеме, куда отправились на игру с «Астон Виллой».
    • Отбывать это наказание клубу предстоит в будущем: по сумме двух матчей: «Легия» проиграла «Мольде» 2:6 в 1/16 финала и выбыла из Лиги конференций.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:22
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    Комментарии (17)
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    fakeid
    1708671683
    скажите, а это та самая легия, которая драла хряков с позором?
    Ответить
    Айболид
    1708672762
    Молодцы , хоть и пшеки .
    Ответить
    Bozigit
    1708674207
    Красиво паны)
    Ответить
    Cleaner
    1708675796
    Польские гопота и жлобьё...(
    Ответить
    СпорЦмен
    1708677826
    Не знаю что хуже бендеровская мова или курвянский язык? :)))
    Ответить
    BRO_football
    1708685314
    Играть не умеют, но зато выступают на трибунах громче всех. Не раз замечал, что чем хуже в стране с футболом, тем злее и тупее его фанаты.
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    Krics
    1708692488
    Где отстранение от соревнований? А это другое,имхо.
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