Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА

Поклонники «Легии» показали яркий перформанс перед ответным матчем 1/16 финала Лиги конференций с «Мольде» (0:3).

При этом УЕФА ранее запретил посещать фанатскую трибуну – туда допускались только дети до 14 лет. На ней перед игрой появился баннер с надписью «На этот раз вы выиграли, УЕФА». Фанаты же отправились на центральную трибуну, где разместили другой баннер: «Surprise, motherfuckers!» («Сюрприз, ублюдки»).