Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА

Поклонники «Легии» показали яркий перформанс перед ответным матчем 1/16 финала Лиги конференций с «Мольде» (0:3).
При этом УЕФА ранее запретил посещать фанатскую трибуну – туда допускались только дети до 14 лет. На ней перед игрой появился баннер с надписью «На этот раз вы выиграли, УЕФА». Фанаты же отправились на центральную трибуну, где разместили другой баннер: «Surprise, motherfuckers!» («Сюрприз, ублюдки»).
- Ранее УЕФА наказал «Легию» закрытием фанатской трибуны на домашнем стадионе на 2 матча из-за беспорядков в выездом матче с АЗ на групповом этапе.
- Также УЕФА запретил продажу билетов на гостевую трибуну на 5 выездных матчей в еврокубках для «Легии», после того, как ультрас клуба устроили беспорядки в Бирмингеме, куда отправились на игру с «Астон Виллой».
- Отбывать это наказание клубу предстоит в будущем: по сумме двух матчей: «Легия» проиграла «Мольде» 2:6 в 1/16 финала и выбыла из Лиги конференций.