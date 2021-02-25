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    Определилась половина участников 1/8 финала ЛЕ

    После завершения нескольких ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы стали известны восемь участников следующего раунда турнира.

    В 1/8 финала ЛЕ сыграют «Тоттенхэм», «Арсенал», «Шахтер», «Аякс», «Гранада», «Мольде», «Рейнджерс» и «Вильярреал».

    Вылетели из турнира по итогам первой же стадии плей-офф «Вольфсберг», «Бенфика», «Маккаби», «Наполи», «Лилль», «Антверпен», «Хоффенхайм» и «Зальцбург».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2021 23:29
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