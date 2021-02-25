Определилась половина участников 1/8 финала ЛЕ

После завершения нескольких ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы стали известны восемь участников следующего раунда турнира.
В 1/8 финала ЛЕ сыграют «Тоттенхэм», «Арсенал», «Шахтер», «Аякс», «Гранада», «Мольде», «Рейнджерс» и «Вильярреал».
Вылетели из турнира по итогам первой же стадии плей-офф «Вольфсберг», «Бенфика», «Маккаби», «Наполи», «Лилль», «Антверпен», «Хоффенхайм» и «Зальцбург».
- Сейчас за выход в 1/8 финала Лиги Европы борется «Краснодар».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча команды Мурада Мусаева с загребским «Динамо».
Источник: «Бомбардир»