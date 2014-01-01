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    Мольде - результаты

    Город Мольде
    Дивизион Норвегия-Элитсериен
    Сайт www.moldefk.no
    Стадион Акер Стэдион
    Тренер Эрлинг Моэ
    Турниры:
    Норвегия. Элитсериен 2022
    30 тур
    		13 ноября, воскресенье 19:00 Волеренга 1:2 Мольде
    29 тур
    		6 ноября, воскресенье 19:00 Мольде 2:1 Сандефьорд
    28 тур
    		30 октября, воскресенье 21:00 Викинг 1:4 Мольде
    27 тур
    		23 октября, воскресенье 20:00 Мольде 2:1 Русенборг
    26 тур
    		16 октября, воскресенье 20:00 Лиллестрем 0:1 Мольде
    25 тур
    		9 октября, воскресенье 18:00 Мольде 5:0 ХамКам
    24 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Тромсе 0:1 Мольде
    23 тур
    		18 сентября, воскресенье 21:00 Мольде 3:0 Олесунн
    22 тур
    		11 сентября, воскресенье 19:00 Йерв 2:4 Мольде
    21 тур
    		3 сентября, суббота 19:00 Буде-Глимт 1:4 Мольде
    20 тур
    		28 августа, воскресенье 19:00 Мольде 4:1 Сарпсборг 08
    19 тур
    		21 августа, воскресенье 19:00 Хаугесунд 0:1 Мольде
    17 тур
    		7 августа, воскресенье 19:00 Кристиансунн 2:3 Мольде
    16 тур
    		31 июля, воскресенье 16:30 Мольде 3:0 Стремсгодсет
    15 тур
    		24 июля, воскресенье 19:00 Сандефьорд 2:3 Мольде
    14 тур
    		17 июля, воскресенье 19:00 Мольде 1:0 Хаугесунд
    13 тур
    		10 июля, воскресенье 19:00 Мольде 5:1 Тромсе
    11 тур
    		6 июля, среда 20:00 Мольде 1:1 Йерв
    12 тур
    		3 июля, воскресенье 19:00 ХамКам 0:0 Мольде
    10 тур
    		19 июня, воскресенье 19:00 Одд 1:2 Мольде
    9 тур
    		29 мая, воскресенье 19:00 Мольде 3:1 Буде-Глимт
    8 тур
    		26 мая, четверг 21:00 Сарпсборг 08 1:2 Мольде
    7 тур
    		21 мая, суббота 19:00 Мольде 2:1 Кристиансунн
    6 тур
    		16 мая, понедельник 19:00 Олесунн 0:2 Мольде
    18 тур
    		11 мая, среда 20:00 Мольде 3:0 Одд
    5 тур
    		7 мая, суббота 19:00 Мольде 3:4 Викинг
    4 тур
    		24 апреля, воскресенье 21:00 Русенборг 0:0 Мольде
    3 тур
    		18 апреля, понедельник 19:00 Мольде 1:2 Лиллестрем
    2 тур
    		10 апреля, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 1:3 Мольде
    1 тур
    		2 апреля, суббота 19:00 Мольде 1:0 Волеренга
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