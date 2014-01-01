Турниры:
Норвегия. Элитсериен 2022
|30 тур
|13 ноября, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|1:2
|Мольде
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:00
|Мольде
|2:1
|Сандефьорд
|28 тур
|30 октября, воскресенье
|21:00
|Викинг
|1:4
|Мольде
|27 тур
|23 октября, воскресенье
|20:00
|Мольде
|2:1
|Русенборг
|26 тур
|16 октября, воскресенье
|20:00
|Лиллестрем
|0:1
|Мольде
|25 тур
|9 октября, воскресенье
|18:00
|Мольде
|5:0
|ХамКам
|24 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Тромсе
|0:1
|Мольде
|23 тур
|18 сентября, воскресенье
|21:00
|Мольде
|3:0
|Олесунн
|22 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Йерв
|2:4
|Мольде
|21 тур
|3 сентября, суббота
|19:00
|Буде-Глимт
|1:4
|Мольде
|20 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Мольде
|4:1
|Сарпсборг 08
|19 тур
|21 августа, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|0:1
|Мольде
|17 тур
|7 августа, воскресенье
|19:00
|Кристиансунн
|2:3
|Мольде
|16 тур
|31 июля, воскресенье
|16:30
|Мольде
|3:0
|Стремсгодсет
|15 тур
|24 июля, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|2:3
|Мольде
|14 тур
|17 июля, воскресенье
|19:00
|Мольде
|1:0
|Хаугесунд
|13 тур
|10 июля, воскресенье
|19:00
|Мольде
|5:1
|Тромсе
|11 тур
|6 июля, среда
|20:00
|Мольде
|1:1
|Йерв
|12 тур
|3 июля, воскресенье
|19:00
|ХамКам
|0:0
|Мольде
|10 тур
|19 июня, воскресенье
|19:00
|Одд
|1:2
|Мольде
|9 тур
|29 мая, воскресенье
|19:00
|Мольде
|3:1
|Буде-Глимт
|8 тур
|26 мая, четверг
|21:00
|Сарпсборг 08
|1:2
|Мольде
|7 тур
|21 мая, суббота
|19:00
|Мольде
|2:1
|Кристиансунн
|6 тур
|16 мая, понедельник
|19:00
|Олесунн
|0:2
|Мольде
|18 тур
|11 мая, среда
|20:00
|Мольде
|3:0
|Одд
|5 тур
|7 мая, суббота
|19:00
|Мольде
|3:4
|Викинг
|4 тур
|24 апреля, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|0:0
|Мольде
|3 тур
|18 апреля, понедельник
|19:00
|Мольде
|1:2
|Лиллестрем
|2 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|1:3
|Мольде
|1 тур
|2 апреля, суббота
|19:00
|Мольде
|1:0
|Волеренга