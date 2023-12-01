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    Объявлены номинанты на звание игрока недели в Лиге Европы

    УЕФА обнародовал список из четырех игроков, претендующих на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы.

    В него вошли полузащитники Кристиан Эриксен («Мольде»), Михаэль Грегорич («Фрайбург»), нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») и Коди Гакпо («Ливерпуль»).

    Эриксен забил 2 гола в матче с «Карабахом» (2:2).

    Обамеянг оформил хет-трик во встрече с «Аяксом» (4:3).

    Гакпо сделал дубль в матче с ЛАСКом (4:0).

    Грегорич забил 3 гола и отдал 1 передачу в поединке с «Олимпиакосом» (5:0).

    • Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.
    • По итогам предыдущих туров лучшими игроками становились Ладислав Крейчи («Спарта»), Моймир Хитил («Славия» Пр), Винченцо Грифо («Фрайбург») и Саша Хорват (ЛАСК).

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    01.12.2023 08:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      jdufkdkd 1 декабря, 10:23

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