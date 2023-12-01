Объявлены номинанты на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА обнародовал список из четырех игроков, претендующих на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы.

В него вошли полузащитники Кристиан Эриксен («Мольде»), Михаэль Грегорич («Фрайбург»), нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») и Коди Гакпо («Ливерпуль»).

Эриксен забил 2 гола в матче с «Карабахом» (2:2).

Обамеянг оформил хет-трик во встрече с «Аяксом» (4:3).

Гакпо сделал дубль в матче с ЛАСКом (4:0).

Грегорич забил 3 гола и отдал 1 передачу в поединке с «Олимпиакосом» (5:0).