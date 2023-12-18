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    Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций

    В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций.

    Друг с другом сыграют клубы, финишировавшие третьими в группах Лиги Европы, и команды, занявшие вторые места в группах ЛК.

    Победители этих пар встретятся в 1/8 финала с командами, выигравшими свои группы в Лиге конференций. Это «Лилль», «Маккаби Тель-Авив», «Виктория Пльзень», «Брюгге», «Астон Вилла», «Фиорентина», ПАОК и «Фенербахче».

    «Штурм» (Австрия) – «Слован» (Словакия)

    «Серветт» (Швейцария) – «Лудогорец» (Болгария)

    «Юнион СЖ» (Бельгия) – «Айнтрахт» (Германия)

    «Бетис» (Испания) – «Динамо Загреб» (Хорватия)

    «Олимпиакос» (Греция) – «Ференцварош» (Венгрия)

    «Аякс» (Нидерланды) – «Буде-Глимт» (Норвегия)

    «Мольде» (Норвегия) – «Легия» (Польша)

    «Маккаби Хайфа» (Израиль) – «Гент» (Бельгия)

    • Первые стыковые матчи ЛЕ пройдут 15 февраля 2024 года.
    • Ответные игры запланированы на 22 февраля.
    • Действующий победитель турнира – «Вест Хэм».

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    Источник: «Бомбардир»

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