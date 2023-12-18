Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций.

Друг с другом сыграют клубы, финишировавшие третьими в группах Лиги Европы, и команды, занявшие вторые места в группах ЛК.

Победители этих пар встретятся в 1/8 финала с командами, выигравшими свои группы в Лиге конференций. Это «Лилль», «Маккаби Тель-Авив», «Виктория Пльзень», «Брюгге», «Астон Вилла», «Фиорентина», ПАОК и «Фенербахче».

«Штурм» (Австрия) – «Слован» (Словакия)

«Серветт» (Швейцария) – «Лудогорец» (Болгария)

«Юнион СЖ» (Бельгия) – «Айнтрахт» (Германия)

«Бетис» (Испания) – «Динамо Загреб» (Хорватия)

«Олимпиакос» (Греция) – «Ференцварош» (Венгрия)

«Аякс» (Нидерланды) – «Буде-Глимт» (Норвегия)

«Мольде» (Норвегия) – «Легия» (Польша)

«Маккаби Хайфа» (Израиль) – «Гент» (Бельгия)