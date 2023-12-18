Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций.
Друг с другом сыграют клубы, финишировавшие третьими в группах Лиги Европы, и команды, занявшие вторые места в группах ЛК.
Победители этих пар встретятся в 1/8 финала с командами, выигравшими свои группы в Лиге конференций. Это «Лилль», «Маккаби Тель-Авив», «Виктория Пльзень», «Брюгге», «Астон Вилла», «Фиорентина», ПАОК и «Фенербахче».
«Штурм» (Австрия) – «Слован» (Словакия)
«Серветт» (Швейцария) – «Лудогорец» (Болгария)
«Юнион СЖ» (Бельгия) – «Айнтрахт» (Германия)
«Бетис» (Испания) – «Динамо Загреб» (Хорватия)
«Олимпиакос» (Греция) – «Ференцварош» (Венгрия)
«Аякс» (Нидерланды) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
«Мольде» (Норвегия) – «Легия» (Польша)
«Маккаби Хайфа» (Израиль) – «Гент» (Бельгия)
- Первые стыковые матчи ЛЕ пройдут 15 февраля 2024 года.
- Ответные игры запланированы на 22 февраля.
- Действующий победитель турнира – «Вест Хэм».