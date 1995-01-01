Товарищеский матч. «Локомотив» разгромно проиграл «Мольде»

дублем "фофанов" отметился Фофан, сказочник Андерсен добавил...) Рангник в а*уе...
«Локомотив» крупно уступил «Мольде» в товарищеском матче. Московская команда проиграла норвежской со счетом 0:3.
27 февраля «Локо» сыграет против «Краснодара» в рамках РПЛ.
Товарищеский матч
Мольде (Норвегия) – Локомотив (Россия) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Фофана, 23; 2:0 – Андерсен, 70; 3:0 – Фофана, 90.
Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей
Изидор: «Головин посоветовал перейти в «Локомотив». Сказал, что это очень крутой клуб»
«Быстрая адаптация и поставленный удар». Новичок «Локо» Изидор – о своих сильных сторонах
Новичок «Локомотива» Изидор: «Планирую учить русский язык. Уже знаю несколько слов»