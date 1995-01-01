Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Товарищеский матч. «Локомотив» разгромно проиграл «Мольде»

    «Локомотив» крупно уступил «Мольде» в товарищеском матче. Московская команда проиграла норвежской со счетом 0:3.

    27 февраля «Локо» сыграет против «Краснодара» в рамках РПЛ.

    Товарищеский матч

    Мольде (Норвегия) – Локомотив (Россия) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фофана, 23; 2:0 – Андерсен, 70; 3:0 – Фофана, 90.

    Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей

    Изидор: «Головин посоветовал перейти в «Локомотив». Сказал, что это очень крутой клуб»

    «Быстрая адаптация и поставленный удар». Новичок «Локо» Изидор – о своих сильных сторонах

    Новичок «Локомотива» Изидор: «Планирую учить русский язык. Уже знаю несколько слов»

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:12
    Комментарии5
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94218
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68783
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru