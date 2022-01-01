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Норвегия. Элитсериен
Футбольные стадионы
Норвегия. Элитсериен 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Аспмюра
Буде
7 354
2
Акер Стэдион
Мольде
11 800
3
Леркендаль
Тронхейм
21 166
4
Бранн
Берген
17 317
5
Сарпсборг Стадион
Сарпсборг
4 823
6
Уллеваал
Осло
25 572
7
Викинг
Ставангер
16 300
8
Алфхейм
Тромсе
8 585
9
Арасен
Кьеллер
11 637
10
Фредрикстад
Фредрикстад
12 560
11
Колор Лайн Стэдиум
Олесунн
10 778
12
Кристиансунд
Кристиансунд
4 444
13
Сор Арена
Кристиансунд
14 563
14
Комплетт Арена
Сандефьорд
9 285
15
Брискеби Арена
Хамар
7 600
16
КФУМ Арена
Осло
1 500
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