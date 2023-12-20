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19 января
20:21
Определен лучший игрок 2023 года по версии Globe Soccer Awards
1
14 января
00:14
Фото
Травмированный Холанд эмоционально отреагировал на победу «Сити» над «Ньюкаслом»
20 декабря 2023
19:49
Фото
ВВС определил лучшего спортсмена 2023 года – это футболист
1
10 декабря 2023
19:50
Гвардиола прокомментировал травму Холанда
12 ноября 2023
21:11
Россиянин в третий раз выиграл чемпионат Норвегии
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Все новости
19 января
20:21
Определен лучший игрок 2023 года по версии Globe Soccer Awards
1
14 января
00:14
Фото
Травмированный Холанд эмоционально отреагировал на победу «Сити» над «Ньюкаслом»
7 января
16:00
Тренер Норвегии: «У Холанда божественное тело»
3
22 декабря 2023
15:53
Топ-10 игроков 2023 года по версии The Guardian
1
20 декабря 2023
19:49
Фото
ВВС определил лучшего спортсмена 2023 года – это футболист
1
15 декабря 2023
17:40
Стало известно, сыграет ли Холанд с «Кристал Пэлас»
10 декабря 2023
19:50
Гвардиола прокомментировал травму Холанда
23 ноября 2023
00:07
Холанд оплатит фанатам родного клуба дорогу на выезд
15 ноября 2023
14:19
В сборной России ответили, почему не вызывают Хайкина из Норвегии – дело в политике
12 ноября 2023
21:11
Россиянин в третий раз выиграл чемпионат Норвегии
4 ноября 2023
21:37
Гвардиола сообщил о травме Холанда
3 ноября 2023
21:22
Гвардиола отреагировал на проигрыш Холанда в голосовании на «Золотой мяч»
28 октября 2023
13:56
Кафанов дал совет Хайкину
25 октября 2023
11:46
«Психушка какая-то»: комментатор Андронов раскритиковал методику сна Холанда
2
14 октября 2023
22:17
Эдегор назвал лучшего игрока в мире
1
13 октября 2023
08:06
Только один игрок забил за Норвегию больше, чем 23-летний Холанд
27 сентября 2023
10:42
Российский вратарь пожаловался на низкую зарплату в Норвегии
3
10 сентября 2023
16:24
Холанд: «Я сильно прогрессирую под руководством Гвардиолы»
1
3 сентября 2023
12:09
«Манчестер Сити» повысит почти в два раза зарплату Холанду
3
2 сентября 2023
20:38
Фото
Холанд: «Думаю, мы забили «Фулхэму» из офсайда, сочувствую им»
3
27 августа 2023
17:59
АПЛ. «Манчестер Сити» вырвал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:1), Холанд не забил пенальти
2
23 августа 2023
19:56
Самая горячая легкоатлетка мира бросила вызов Холанду
3
13 августа 2023
21:27
Видео
Смолов сравнил сбежавшего Норманна с Клавой Кокой
2
18:20
Гафин: «Юристы «Динамо» работают по Норманну, он нарушил условия»
1
11 августа 2023
22:10
Холанд забил 1-й гол сезона в АПЛ – отличился на 4-й минуте
3
9 августа 2023
23:21
Норманн покинул Россию после атаки на Москва-Сити – «Ростов» и «Динамо» будут судиться с игроком
15
23 июля 2023
15:23
Товарищеский матч. «Манчестер Сити» уступал 0:2, но после дубля Холанда победил клуб из Японии (5:3)
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12 июля 2023
14:07
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