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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Сандефьорд
Волеренга - Сандефьорд: обзор матча 03 августа 2025
Волеренга
03.08.2025, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
2 : 1
Завершен
Сандефьорд
53'
M. Grundetjern
81'
E. Sørensen
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Сандефьорд
Завершен
83'
Желтая карточка
Christopher Cheng
Замена
Hakon Sjatil
️️️️➡️️
Вегар Хеденстад
83'
Замена
Muamer Brajanac
️️️️➡️️
Mathias Grundetjern
83'
ГОЛ! 2:0!
Elias Sørensen
81'
80'
Замена
Robin Dzabic
️️️️➡️️
Сандер Рисан Мерк
63'
Замена
Jacob Hanstad
️️️️➡️️
Elias Jemal
63'
Замена
Ветле Валле Эгели
️️️️➡️️
Evangelos Patoulidis
Замена
Elias Sørensen
️️️️➡️️
Мохамед Офкир
59'
ГОЛ! 1:0!
Mathias Grundetjern
53'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
16
Оскар Хедвалль
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
29
Ambina Fidèle Brice
ЦП
15
Элиас Хаген
ЦП
8
Хенрик Бьордал
(К)
АП
7
Мохамед Офкир
ЛВ
17
Mathias Grundetjern
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Сандефьорд
13
Карлйохан Эрикссон
ВР
2
Зинедин Смайлович
ЦЗ
47
Stian Kristiansen
ЦЗ
18
Филип Оттоссон
(К)
ОП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
10
Loris Mettler
ЦП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
23
Stefán Ingi Sigurðarson
ЦФ
43
Elias Jemal
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
17
Christopher Cheng
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Волеренга
23
Ноа Паллас
ЛЗ
3
Hakon Sjatil
ЦЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
11
Elias Sørensen
ЦФ
80
Muamer Brajanac
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Сандефьорд
1
Alf Grønneberg
ВР
22
Martin Gjone
ЦЗ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
8
Robin Dzabic
ЦП
14
Edvard Pettersen
ЦП
9
Jacob Hanstad
ЦП
11
Darrell Kamdem Tibell
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
19
Bendik Berntsen
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Хедвалль
4
55
Ярль
27
24
Странд
6
Хеденстад
29
15
Хаген
7
Офкир
8
Бьордал
17
2-1-2-5
13
Эрикссон
2
Смайлович
47
18
Оттоссон
6
Мерк
10
4
17
7
43
23
6
Хеденстад
3
3
6
Хеденстад
7
Офкир
11
11
7
Офкир
17
80
80
17
7
3
Эгели
3
Эгели
7
6
Мерк
8
8
6
Мерк
43
9
9
43
Остались в запасе
Волеренга
Сандефьорд
23
Ноа Паллас
ЛЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
1
Alf Grønneberg
ВР
22
Martin Gjone
ЦЗ
14
Edvard Pettersen
ЦП
11
Darrell Kamdem Tibell
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
19
Bendik Berntsen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
23
Ноа Паллас
ЛЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Остались в запасе
1
Alf Grønneberg
ВР
22
Martin Gjone
ЦЗ
14
Edvard Pettersen
ЦП
11
Darrell Kamdem Tibell
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
19
Bendik Berntsen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Волеренга - Сандефьорд
1
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
11
Нарушения
16
15
Офсайды
0
1
Количество передач
324
530
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Информация о матче
Главный судья:
Рохит Сагги
Стадион:
Intility Arena, Oslo
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