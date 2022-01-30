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Норвегия. Элитсериен
Команды
Волеренга
€ 8,33 млн
Волеренга
Осло
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Уллеваал
Сайт:
http://www.vif-fotball.no/
Тренер:
Кьетил-Андре Рекдал
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2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Фото
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Товарищеские матчи. «Ростов» вырвал ничью у норвежской «Волеренги», «Урал» проиграл «Арарату»
2019.02.12 22:26
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Волеренгой»
2018.01.21 19:44
9
Тренер дал установку на матч игрокам «Волеренги» в обнаженном виде
2017.10.14 15:37
5
Товарищеский матч. Голы Феллаини и Лукаку помогли «Манчестер Юнайтед» одолеть «Волеренгу»
2017.07.30 22:18
Эрнани принес «Зениту» победу в товарищеском матче против «Волеренги»
2017.01.27 22:23
16
Тренер ЦСКА Гончаренко присутствует на матче «Зенита» и «Волеренги»
2017.01.27 20:54
Двое игроков «Анжи» получили небольшие повреждения
2016.02.27 17:21
Товарищеские матчи. «Анжи» обыграл «Волеренгу», «Рубин» сыграл вничью с «Бранном»
2016.02.24 19:52
Еременко: «Буду стараться потихоньку набирать лучшую форму»
2016.02.04 22:45
Слуцкий: «Игра с «Волеренгой» сложилась удачно для нас и в плане качества, и в плане результата»
2016.02.04 00:24
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Волеренгу»
2016.02.03 22:56
1
ЦСКА - «Волеренга». Онлайн-трансляция
2016.02.03 20:40
2
Слуцкий: «Еременко сыграет с «Валеренгой»
2016.01.31 06:27
2
Все три зимних сбора ЦСКА пройдут в Испании
2015.12.25 17:42
5
Видео
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
3
Бенитес о ничьей с «Валеренгой»: «Мы создали 20 моментов»
2015.08.10 10:55
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Главные новости
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
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