- 30 января 2022
- 20:05 Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой» 3
- 29 августа 2020
- 09:53 Фото Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
- 18 февраля 2020
- 20:58 «Локомотив» впервые с октября победил всухую
- 19:53 Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу» 1
- 11 февраля 2020
- 00:50 «Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой» 1
- 12 февраля 2019
- 22:26 Товарищеские матчи. «Ростов» вырвал ничью у норвежской «Волеренги», «Урал» проиграл «Арарату»
- 21 января 2018
- 19:44 Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Волеренгой» 9
- 14 октября 2017
- 15:37 Тренер дал установку на матч игрокам «Волеренги» в обнаженном виде 5
- 30 июля 2017
- 22:18 Товарищеский матч. Голы Феллаини и Лукаку помогли «Манчестер Юнайтед» одолеть «Волеренгу»
- 27 января 2017
- 22:23 Эрнани принес «Зениту» победу в товарищеском матче против «Волеренги» 14
- 20:54 Тренер ЦСКА Гончаренко присутствует на матче «Зенита» и «Волеренги»
- 27 февраля 2016
- 17:21 Двое игроков «Анжи» получили небольшие повреждения
- 24 февраля 2016
- 19:52 Товарищеские матчи. «Анжи» обыграл «Волеренгу», «Рубин» сыграл вничью с «Бранном»
- 4 февраля 2016
- 22:45 Еременко: «Буду стараться потихоньку набирать лучшую форму»
- 00:24 Слуцкий: «Игра с «Волеренгой» сложилась удачно для нас и в плане качества, и в плане результата»
- 3 февраля 2016
- 22:56 Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Волеренгу» 1
- 20:40 ЦСКА - «Волеренга». Онлайн-трансляция 2
- 31 января 2016
- 06:27 Слуцкий: «Еременко сыграет с «Валеренгой» 2
- 25 декабря 2015
- 17:42 Все три зимних сбора ЦСКА пройдут в Испании 5
- 26 сентября 2015
- 06:22 Видео В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля 3
- 10 августа 2015
- 10:55 Бенитес о ничьей с «Валеренгой»: «Мы создали 20 моментов» 2