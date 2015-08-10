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    Бенитес о ничьей с «Валеренгой»: «Мы создали 20 моментов»

    Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес дал комментирий относительно игры его команды в контрольном матче с «Валеренгой». Встреча проходила вчера и завершилась вничью 0:0.


    «Это была товарищеская игра, но команда сделала достаточно, чтобы забить, не хватило лишь точности в завершении. Нельзя сказать, что я полностью доволен, нам есть еще над чем работать. Помимо множества созданных моментов в актив можно занести хорошие прессинг и отбор мяча.

    Нужно понимать, что состав сегодня был не оптимальным. Не играл самый важный футболист и лучший бомбардир команды, но парни провели много времени в атаке, и это здорово. Когда создаешь 20 моментов за матч, думаю, нужно забивать. Но болельщикам игра, кажется, понравилась», – цитирует Бенитеса AS.

    Источник: Sports.ru

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    10.08.2015 10:55
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    Комментарии (3)
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    Paveloff
    1439200058
    Отличная реализация из 20 моментов 0 голов, просто верх совершенства...
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    Alt2001
    1439212102
    Лах лах лах
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    ologreds
    1694997433
    numo438454
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