Слуцкий: «Игра с «Волеренгой» сложилась удачно для нас и в плане качества, и в плане результата»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче против норвежской «Волеренги« (4:1), а также слухи об интересе армейцев к форварду «Грассхоппера« Мунасу Даббуру.

«Игра сложилась удачно для нас и в плане качества, и в плане результата. Эпизод с пропущенным мячом – единственный момент у наших ворот. Все остальное время соперник практически не создавал угроз.

Почему не играл Акинфеев? Встречу с загребским «Динамо» он пропустил планово. Мы рассчитывали, Игорь сыграет первый и третий матчи на этом сборе. А сейчас у него немного побаливал голеностоп, как и у Тошича. Это мелкие проблемы, они ничего глобально не меняют

Доволен ли я прогрессом Головина? Что забил – молодец! Но ему есть над чем работать и куда расти. Предпочитаю сдержанные оценки. Хотя соглашусь, что Головин действительно чувствует себя все увереннее и увереннее.

Еременко сыграл 30 минут, так было запланировано. К счастью, болезненных ощущений после игры у него не возникло. Роман и на тренировках работает в гораздо большем обьеме. Надеюсь, на заключительном сборе он сможет проводить большее количество времени.

Даббур? Каждый день кто-нибудь сообщает, что мы кем-нибудь интересуемся. Только мне одному, наверное, об этом неизвестно», – сказал Слуцкий.