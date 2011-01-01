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Норвегия. Элитсериен
Команды
Волеренга
Результаты
€ 8,33 млн
Волеренга - результаты матчей
Осло
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Уллеваал
Сайт:
http://www.vif-fotball.no/
Тренер:
Кьетил-Андре Рекдал
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Норвегия. Элитсериен. 2026
Норвегия. Элитсериен. 2025
Норвегия. Элитсериен. 2023
Норвегия. Элитсериен. 2022
Товарищеские матчи. 2022
Норвегия. Элитсериен. 2021
Лига конференций. 2021/2022
Норвегия. Элитсериен. 2020
Товарищеские матчи. 2020
Норвегия. Элитсериен. 2019
Норвегия. Элитсериен. 2018
Товарищеские матчи. 2018
Товарищеские матчи. 2017
Норвегия. Элитсериен. 2017
Норвегия. Элитсериен. 2016
Товарищеские матчи. 2016
Норвегия. Элитсериен. 2015
Норвегия. Элитсериен. 2014
Товарищеские матчи. 2013
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Copa del Sol. 2011
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
01.11 | 21:15
Волеренга
4 : 0
Тромсе
24.10 | 17:00
Буде-Глимт
0 : 1
Волеренга
18.10 | 18:00
Волеренга
3 : 1
Бранн
12.10 | 20:00
КФУМ-Камератене
0 : 0
Волеренга
20.09 | 15:30
Волеренга
1 : 1
Фредрикстад
12.09 | 17:00
Лиллестрем
2 : 0
Волеренга
06.09 | 18:00
Сарпсборг 08
2 : 2
Волеренга
30.08 | 18:00
Волеренга
3 : 4
Мольде
16.08 | 15:30
Олесунн
5 : 5
Волеренга
08.08 | 15:00
Волеренга
1 : 2
Буде-Глимт
31.07 | 20:00
Волеренга
0 : 3
ХамКам
26.07 | 15:30
Бранн
2 : 3
Волеренга
16.07 | 20:00
Волеренга
6 : 1
Олесунн
11.07 | 19:00
Тромсе
4 : 0
Волеренга
29.05 | 20:00
Волеренга
3 : 1
Кристиансунд
25.05 | 15:30
Старт
2 : 0
Волеренга
16.05 | 21:00
Волеренга
3 : 2
Сарпсборг 08
08.05 | 20:00
ХамКам
1 : 0
Волеренга
03.05 | 20:15
Волеренга
2 : 2
КФУМ-Камератене
26.04 | 15:30
Мольде
5 : 1
Волеренга
19.04 | 15:30
Волеренга
0 : 2
Лиллестрем
12.04 | 18:00
Фредрикстад
1 : 1
Волеренга
06.04 | 15:30
Волеренга
0 : 1
Викинг
22.03 | 16:30
Русенборг
0 : 2
Волеренга
15.03 | 19:00
Волеренга
1 : 0
Сандефьорд
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