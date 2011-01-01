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    Волеренга - результаты

    Город Осло
    Дивизион Норвегия-Элитсериен
    Сайт http://www.vif-fotball.no/
    Стадион Уллеваал
    Тренер Кьетил-Андре Рекдал
    Турниры:
    Норвегия. Элитсериен 2022
    30 тур
    		13 ноября, воскресенье 19:00 Волеренга 1:2 Мольде
    29 тур
    		6 ноября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:1 Волеренга
    28 тур
    		29 октября, суббота 19:00 Волеренга 3:3 Сарпсборг 08
    27 тур
    		22 октября, суббота 19:00 Одд 2:1 Волеренга
    26 тур
    		16 октября, воскресенье 18:00 Волеренга 0:6 Буде-Глимт
    25 тур
    		9 октября, воскресенье 20:00 Русенборг 3:0 Волеренга
    24 тур
    		1 октября, суббота 19:00 Волеренга 4:0 Стремсгодсет
    23 тур
    		18 сентября, воскресенье 19:00 Волеренга 4:0 Сандефьорд
    22 тур
    		11 сентября, воскресенье 19:00 Кристиансунн 3:2 Волеренга
    21 тур
    		4 сентября, воскресенье 21:00 Волеренга 3:1 Лиллестрем
    20 тур
    		28 августа, воскресенье 19:00 Викинг 1:2 Волеренга
    19 тур
    		21 августа, воскресенье 19:00 Волеренга 1:0 Тромсе
    18 тур
    		14 августа, воскресенье 21:00 ХамКам 1:1 Волеренга
    17 тур
    		7 августа, воскресенье 21:00 Волеренга 4:0 Олесунн
    16 тур
    		30 июля, суббота 21:00 Йерв 2:5 Волеренга
    15 тур
    		24 июля, воскресенье 19:00 Волеренга 4:2 Викинг
    14 тур
    		17 июля, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 0:1 Волеренга
    13 тур
    		10 июля, воскресенье 19:00 Волеренга 3:0 Кристиансунн
    11 тур
    		26 июня, воскресенье 21:00 Волеренга 0:1 Одд
    10 тур
    		19 июня, воскресенье 21:00 Олесунн 2:2 Волеренга
    9 тур
    		29 мая, воскресенье 21:00 Волеренга 0:4 Русенборг
    8 тур
    		25 мая, среда 21:00 Лиллестрем 2:0 Волеренга
    7 тур
    		22 мая, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:2 Волеренга
    6 тур
    		16 мая, понедельник 21:00 Волеренга 1:1 ХамКам
    12 тур
    		12 мая, четверг 20:00 Тромсе 1:0 Волеренга
    5 тур
    		8 мая, воскресенье 19:00 Сандефьорд 1:3 Волеренга
    4 тур
    		24 апреля, воскресенье 19:00 Волеренга 1:0 Йерв
    3 тур
    		18 апреля, понедельник 21:00 Буде-Глимт 5:1 Волеренга
    2 тур
    		10 апреля, воскресенье 19:00 Волеренга 2:1 Хаугесунд
    1 тур
    		2 апреля, суббота 19:00 Мольде 1:0 Волеренга
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