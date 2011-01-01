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    Волеренга - таблица

    Город Осло
    Дивизион Норвегия-Элитсериен
    Сайт http://www.vif-fotball.no/
    Стадион Уллеваал
    Тренер Кьетил-Андре Рекдал
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Мольде 30 25 3 2 71:25 +46 78
    2. Буде-Глимт 30 18 6 6 86:41 +45 60
    3. Русенборг 30 16 8 6 69:44 +25 56
    4. Лиллестрем 30 16 5 9 49:34 +15 53
    5. Одд 30 13 6 11 43:45 -2 45
    6. Волеренга 30 13 5 12 52:49 +3 44
    7. Тромсе 30 10 13 7 46:49 -3 43
    8. Сарпсборг 08 30 12 5 13 57:54 +3 41
    9. Олесунн 30 10 9 11 32:45 -13 39
    10. Хаугесунд 30 10 8 12 42:46 -4 38
    11. Викинг 30 9 8 13 48:54 -6 35
    12. Стремсгодсет 30 9 6 15 44:55 -11 33
    13. ХамКам 30 6 13 11 33:43 -10 31
    14. Сандефьорд 30 6 6 18 42:68 -26 24
    15. Кристиансунн 30 5 8 17 37:60 -23 23
    16. Йерв 30 5 5 20 30:69 -39 20
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Русенборг 15 12 2 1 38:15 +23 38
    2. Мольде 15 12 1 2 39:13 +26 37
    3. Буде-Глимт 15 8 6 1 47:20 +27 30
    4. Лиллестрем 15 9 2 4 24:13 +11 29
    5. Волеренга 15 9 2 4 31:21 +10 29
    6. Тромсе 15 8 5 2 29:23 +6 29
    7. Одд 15 8 1 6 26:22 +4 25
    8. Стремсгодсет 15 7 2 6 32:25 +7 23
    9. Олесунн 15 6 5 4 17:17 0 23
    10. Хаугесунд 15 6 4 5 24:22 +2 22
    11. Сарпсборг 08 15 6 3 6 27:24 +3 21
    12. Викинг 15 5 5 5 21:19 +2 20
    13. ХамКам 15 4 6 5 17:17 0 18
    14. Кристиансунн 15 4 5 6 27:29 -2 17
    15. Йерв 15 4 2 9 15:29 -14 14
    16. Сандефьорд 15 1 6 8 23:35 -12 9
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Мольде 15 13 2 0 32:12 +20 41
    2. Буде-Глимт 15 10 0 5 39:21 +18 30
    3. Лиллестрем 15 7 3 5 25:21 +4 24
    4. Сарпсборг 08 15 6 2 7 30:30 0 20
    5. Одд 15 5 5 5 17:23 -6 20
    6. Русенборг 15 4 6 5 31:29 +2 18
    7. Хаугесунд 15 4 4 7 18:24 -6 16
    8. Олесунн 15 4 4 7 15:28 -13 16
    9. Сандефьорд 15 5 0 10 19:33 -14 15
    10. Волеренга 15 4 3 8 21:28 -7 15
    11. Викинг 15 4 3 8 27:35 -8 15
    12. Тромсе 15 2 8 5 17:26 -9 14
    13. ХамКам 15 2 7 6 16:26 -10 13
    14. Стремсгодсет 15 2 4 9 12:30 -18 10
    15. Кристиансунн 15 1 3 11 10:31 -21 6
    16. Йерв 15 1 3 11 15:40 -25 6
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