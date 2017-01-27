Эрнани принес «Зениту» победу в товарищеском матче против «Волеренги»

«Зенит» в контрольном матче на сборе в Испании обыграл «Волеренгу» со счетом 0:1. Сине-бело-голубые открыли счет уже на 11-й минуте, отличился новобранец клуба Эрнани. Этот гол так и остался единственным до конца игры.

Отметим, что «Зенит» только сегодня прибыл в Испанию, где пробудет до 6 февраля. Свой следующий контрольный матч команда Мирчи Луческу проведет завтра против варшавской «Легии».

Товарищеский матч

Волеренга (Норвегия) — Зенит (Россия) — 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Эрнани, 11.