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  • Эрнани принес «Зениту» победу в товарищеском матче против «Волеренги»

Эрнани принес «Зениту» победу в товарищеском матче против «Волеренги»

27 января 2017, 22:23
16

«Зенит» в контрольном матче на сборе в Испании обыграл «Волеренгу» со счетом 0:1. Сине-бело-голубые открыли счет уже на 11-й минуте, отличился новобранец клуба Эрнани. Этот гол так и остался единственным до конца игры.

Отметим, что «Зенит» только сегодня прибыл в Испанию, где пробудет до 6 февраля. Свой следующий контрольный матч команда Мирчи Луческу проведет завтра против варшавской «Легии».

Товарищеский матч

Волеренга (Норвегия) — Зенит (Россия) — 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Эрнани, 11.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Зенит Волеренга
Комментарии (16)
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VVM1964
1485546066
" Этот гол так и остался единственным до конца " ЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗА ЗЕНИТ . ( ШУТКА ... , А КТО ЗНАЕТ )
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JanDePisuares
1485546674
Так се игра была...
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alll-1
1485547067
«Волеренгу» по лучше смотрелся
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sergkrasnodar23
1485550177
супер!!!
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VeniaminS
1485551195
Нормально!!!
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KARAT777
1485552516
тупой игрок, в одном моменте 2 в 1 выходили мог бы пас дать и гол, но рогами все поле вспахал
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Rebrova
1485552632
минимальная победа против такого соперника равна поражению.
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Амба Нагорск
1485553278
Зачем это показывают на матч-тв???
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GoLenaStop
1485553836
Не увидела интересных, непрочитанных комбинаций. Всё стандартно, вяло и без огонька. Как обычно, без интриги.. Сначала немного размялись, где-то отвердели... и скорострел! И на боковую. Понятно, что в гостях, но надо было красиво поиграться. Эх, быдлота!... Хи.
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пончотрончо
1485556519
с победой!
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