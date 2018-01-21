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    Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Волеренгой»

    ЦСКА и «Волеренга» не сумели отметиться забитыми голами в рамках товарищеского матча.

    Игра между российской и норвежской командами завершилась вничью – 0:0.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Россия) – Волеренга (Норвегия) – 0:0

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2018 19:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 января 2018, 11:44

      Ну Оланаре,ну сукин ты сын!!!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 января 2018, 09:23

      Главный тренер просматривает молодёжь для основного состава. Боятся
      нападающие бить по воротам, всё хотят закатить мяч в ворота с вратарской площадки. Не знаю, чего ждут от Оланаре, ничего у него не получается.

      3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 21 января 2018, 21:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Такие матчи никому не нужны. Зачем их играть. "Воле" не та команда для ЦСКА что бы расходиться миром.

      -4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > +50/-50 22 января 2018, 21:31

      Всем, кто поставил минус - учитесь у Зенита. Он знает, зачем вышел на поле. 5:0 против какого-то Копенгагена.
      Волеренга в мировом рейтинге - 1569.
      Зачем выходят на поле ЦСКА и Спартак, не понятно.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 января 2018, 20:19

      Обычная предсезонка. " Никто не хотел забивать".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 21 января 2018, 20:11

      Как обычно на тренировке...

      1
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 21 января 2018, 19:55

      Второй состав смотрелся в целом неплохо, понравилась игра Бистровича, а вот Чалов с Оланаре в атаке вообще никак, за мяч зацепятся и на этом все, ни фантазии ни техники

      9
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > volfrik 22 января 2018, 06:34

      Смотрел матч, Оланаре это ужас...

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset > volfrik 22 января 2018, 11:10

      Зачем его брали?... Из солидарности, мол, у нас поломался? А сам он о чем думает? Пахать надо! Карьера под угрозой срыва!

      2
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