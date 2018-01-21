Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Волеренгой»

Ну Оланаре,ну сукин ты сын!!!
ЦСКА и «Волеренга» не сумели отметиться забитыми голами в рамках товарищеского матча.
Игра между российской и норвежской командами завершилась вничью – 0:0.
Товарищеский матч
ЦСКА и «Волеренга» не сумели отметиться забитыми голами в рамках товарищеского матча.
Игра между российской и норвежской командами завершилась вничью – 0:0.
Товарищеский матч
Ну Оланаре,ну сукин ты сын!!!
Главный тренер просматривает молодёжь для основного состава. Боятся
нападающие бить по воротам, всё хотят закатить мяч в ворота с вратарской площадки. Не знаю, чего ждут от Оланаре, ничего у него не получается.
Такие матчи никому не нужны. Зачем их играть. "Воле" не та команда для ЦСКА что бы расходиться миром.
Обычная предсезонка. " Никто не хотел забивать".
Второй состав смотрелся в целом неплохо, понравилась игра Бистровича, а вот Чалов с Оланаре в атаке вообще никак, за мяч зацепятся и на этом все, ни фантазии ни техники