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ЦСКА - Волеренга

21.01.2018, Воскресенье, 18:00 мск Товарищеские матчи ЦСКА - Волеренга
Товарищеские матчи 2016

3 февраля, среда 21:00 ЦСКА 4:1 Волеренга
Товарищеские матчи 2013

11 февраля, понедельник 22:00 ЦСКА 1:3 Волеренга
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    Рейтинг: +826

    alex kidn 21 января 2018, 19:22

    Где матч?

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    Рейтинг: +6452

    kursk2014 > alex kidn 21 января 2018, 19:42

    а то у тебя рейтинг 666 матч идет 0-0 уже 2 тайм

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 20 января 2018, 13:45

    Только без травм.

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