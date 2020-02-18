Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»

В очередном товарищеском матче «Локомотив» оказался сильнее норвежцев. Голы забили Эдер и Рифат Жемалетдинов.

В другой встрече «Уфа» оказалась сильнее «Рапперсвиля». «Оренбург» с крупным счетом победил «Европу».

Товарищеские матчи

Волеренга (Норвегия) – Локомотив (Россия) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Эдер, 3; 0:2 – Жемалетдинов, 42.

Оренбург (Россия) – Европа (Гибралтар) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Алвеш, 59; 2:0 – Липовой, 83; 3:0 – Кулишев, 90

Уфа (Россия) – Рапперсвиль (Швейцария) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Кротов, 6; 1:1 – Зенуни, 20; 2:1 – Тилль, 34.