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    Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»

    В очередном товарищеском матче «Локомотив» оказался сильнее норвежцев. Голы забили Эдер и Рифат Жемалетдинов.

    В другой встрече «Уфа» оказалась сильнее «Рапперсвиля». «Оренбург» с крупным счетом победил «Европу».

    Товарищеские матчи

    Волеренга (Норвегия) – Локомотив (Россия) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Эдер, 3; 0:2 – Жемалетдинов, 42.

    Оренбург (Россия) – Европа (Гибралтар) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Алвеш, 59; 2:0 – Липовой, 83; 3:0 – Кулишев, 90

    Уфа (Россия) – Рапперсвиль (Швейцария) – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Кротов, 6; 1:1 – Зенуни, 20; 2:1 – Тилль, 34.

    Источник: Бомбардир.ру

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