Еременко: «Буду стараться потихоньку набирать лучшую форму»

Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко прокомментировал свое возвращение на поле после восстановления от травмы. В товарищеском матче с норвежской «Волеренгой» (4:1) хавбек провел на поле 30 минут.

— Рад, что вернулся на поле. Конечно, тяжеловато было, давно не играл в матчах. Потихоньку буду набирать.

— Тренеры выделили тебе полчаса. Почувствовал, что уже «наелся», или мог ещe играть?

— Мог играть дальше, но еще перед матчем решили, что я сыграю только полчаса.

— Какие задачи перед собой лично ставишь на вторую часть сезона?

— Для команды самое важное — выиграть чемпионат. Я же стараюсь набрать лучшую форму. Надо это делать потихоньку.

— Можешь сказать, что организм уже не беспокоит так, как раньше?

— Конечно, я чувствую себя лучше, чем до операции. Маленький дискомфорт есть, но со временем это должно пройти.

— Как считаешь, тебе лучше играть во всех товарищеских матчах, или брать какую-то паузу?

— Будем смотреть по самочувствию. Один день боли может не быть, а на следующий заболит. Достаточно противная травма.