Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тренер дал установку на матч игрокам «Волеренги» в обнаженном виде

    Главный тренер «Волеренги» Ронни Дейла нестандартным методом решил воодушевить футболистов своей команды.

    На тренировку накануне матча чемпионата Норвегии с «Бранном» (2:1) 42-летний специалист явился абсолютно без одежды. В голом виде он объяснял игрокам установку на предстоящий поединок.

    Можно сказать, что способ тренера подействовал, так как «Волеренга» одержала первую победу за восемь матчей.

    «Многие уже видели меня голым. Мы должны были повеселиться со всей серьезностью», – приводит слова Дейлы Stuff.co.nz.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2017 15:37
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 октября 2017, 18:35

      Луи Ван Гал тоже однажды перед игроками Баварии подобное делал, интересно насколько долгая будет победная серия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 октября 2017, 17:40

      Одно слово - гейропа ! Странно, что никто из игроков в суд не подал на тренера за это, хотя наверно им всем понравилось.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12133

      BRO_football 14 октября 2017, 16:50

      Решил показать своим футболистам, что будет с ними, если они проиграют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 14 октября 2017, 15:52

      Он просто сказал, что на следующей тренировке, своим болтом по лбу всех отхлещет, если не выйграют)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24380

      DOCTOR PENALTY 14 октября 2017, 15:39

      Креативно !!! *

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11