Тренер дал установку на матч игрокам «Волеренги» в обнаженном виде

Главный тренер «Волеренги» Ронни Дейла нестандартным методом решил воодушевить футболистов своей команды.

На тренировку накануне матча чемпионата Норвегии с «Бранном» (2:1) 42-летний специалист явился абсолютно без одежды. В голом виде он объяснял игрокам установку на предстоящий поединок.

Можно сказать, что способ тренера подействовал, так как «Волеренга» одержала первую победу за восемь матчей.

«Многие уже видели меня голым. Мы должны были повеселиться со всей серьезностью», – приводит слова Дейлы Stuff.co.nz.