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  • Тренер дал установку на матч игрокам «Волеренги» в обнаженном виде

Тренер дал установку на матч игрокам «Волеренги» в обнаженном виде

14 октября 2017, 15:37
5

Главный тренер «Волеренги» Ронни Дейла нестандартным методом решил воодушевить футболистов своей команды.

На тренировку накануне матча чемпионата Норвегии с «Бранном» (2:1) 42-летний специалист явился абсолютно без одежды. В голом виде он объяснял игрокам установку на предстоящий поединок.

Можно сказать, что способ тренера подействовал, так как «Волеренга» одержала первую победу за восемь матчей.

«Многие уже видели меня голым. Мы должны были повеселиться со всей серьезностью», – приводит слова Дейлы Stuff.co.nz.

Источник: Бомбардир.ру
Норвегия. Элитсериен Волеренга Бранн Дейла Ронни
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1507984782
Креативно !!! *
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I_R_O_N_M_A_N
1507985576
Он просто сказал, что на следующей тренировке, своим болтом по лбу всех отхлещет, если не выйграют)))
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BRO_football
1507989010
Решил показать своим футболистам, что будет с ними, если они проиграют
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Обер-КанцлерЪ
1507992039
Одно слово - гейропа ! Странно, что никто из игроков в суд не подал на тренера за это, хотя наверно им всем понравилось.
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OfaZavr
1507995301
Луи Ван Гал тоже однажды перед игроками Баварии подобное делал, интересно насколько долгая будет победная серия.
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