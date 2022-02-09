Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты

«Ростов» во втором товарищеском матче за день проиграл норвежскому «Хаугесунду». Оба гола норвежцы забили во втором тайме.

«Арарат-Армения» оказался сильнее «Урала». «Нижний Новгород» победил эстонскую «Левадию».

Товарищеские матчи

Ростов (Россия) – Хаугесунд (Норвегия) – 0:2 (0:0)

Урал (Россия) – Арарат-Армения (Армения) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Аванесян, 4; 0:2 – Эза, 10; 1:2 – Бикфалви, 71.

Левадия (Эстония) – Нижний Новгород (Россия) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сулейманов, 2; 0:2 – Александров, 75.

Химки (Россия) – Херманштадт (Румыния) – 0:0