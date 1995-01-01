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    Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты

    «Ростов» во втором товарищеском матче за день проиграл норвежскому «Хаугесунду». Оба гола норвежцы забили во втором тайме.

    «Арарат-Армения» оказался сильнее «Урала». «Нижний Новгород» победил эстонскую «Левадию».

    Товарищеские матчи

    Ростов (Россия) – Хаугесунд (Норвегия) – 0:2 (0:0)

    Урал (Россия) – Арарат-Армения (Армения) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Аванесян, 4; 0:2 – Эза, 10; 1:2 – Бикфалви, 71.

    Левадия (Эстония) – Нижний Новгород (Россия) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сулейманов, 2; 0:2 – Александров, 75.

    Химки (Россия) – Херманштадт (Румыния) – 0:0

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    Источник: Бомбардир.ру

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