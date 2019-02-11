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    Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат товарищеского матча против «Хаугесунда» (3:1).

    «Идет тренировочная работа. Провели хороший матч – много принципиальности и единоборств. Наша команда не только выдерживала их, но и выигрывала. Забили три мяча после резких контратак. Первый и третий гол – блестящие.

    Я доволен, как футболисты тренируются, доволен их состоянием. Работаем над всем: стандарты, физика, тактика. Главное, что есть энтузиазм и мотивация. Самое сложное на зимних сборах то, что футболисты надолго уезжают из дома. На этот раз подготовка продлится практически два месяца», – сказал Семин.

    13 февраля «Локомотив» сыграет в товарищеском матче с «Конгсвингером».

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    11.02.2019 00:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +839

      Князев 11 февраля 2019, 03:08

      Срочно продавайте Федю. Это балас. Где он болтается по полю? Как непонятно что в проруби! Юрий Павлович, Я удивляюсь Вашим шагам по приведению Смолова к Локомотиву. Он не Ваш игрок.

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