Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат товарищеского матча против «Хаугесунда» (3:1).

«Идет тренировочная работа. Провели хороший матч – много принципиальности и единоборств. Наша команда не только выдерживала их, но и выигрывала. Забили три мяча после резких контратак. Первый и третий гол – блестящие.

Я доволен, как футболисты тренируются, доволен их состоянием. Работаем над всем: стандарты, физика, тактика. Главное, что есть энтузиазм и мотивация. Самое сложное на зимних сборах то, что футболисты надолго уезжают из дома. На этот раз подготовка продлится практически два месяца», – сказал Семин.

13 февраля «Локомотив» сыграет в товарищеском матче с «Конгсвингером».