Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»

Срочно продавайте Федю. Это балас. Где он болтается по полю? Как непонятно что в проруби! Юрий Павлович, Я удивляюсь Вашим шагам по приведению Смолова к Локомотиву. Он не Ваш игрок.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат товарищеского матча против «Хаугесунда» (3:1).
«Идет тренировочная работа. Провели хороший матч – много принципиальности и единоборств. Наша команда не только выдерживала их, но и выигрывала. Забили три мяча после резких контратак. Первый и третий гол – блестящие.
Я доволен, как футболисты тренируются, доволен их состоянием. Работаем над всем: стандарты, физика, тактика. Главное, что есть энтузиазм и мотивация. Самое сложное на зимних сборах то, что футболисты надолго уезжают из дома. На этот раз подготовка продлится практически два месяца», – сказал Семин.
13 февраля «Локомотив» сыграет в товарищеском матче с «Конгсвингером».