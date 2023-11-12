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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Стабек
Волеренга - Стабек: обзор матча 12 ноября 2023
Волеренга
12.11.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
0 : 0
Завершен
Стабек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Стабек
90'
+3
Замена
A. Andresen
️️️️
R. Eggen Vinge
Замена
С. Юклеред
️️️️
Д. Хаканс
82'
73'
Замена
L. Kjerrumgaard
️️️️
М. Бакенга
Желтая карточка
Ф. Йенсен
63'
Замена
М. Офкир
️️️️
Т. Бервен
63'
Замена
Э. Хаген
️️️️
Ф. Йенсен
63'
16'
Желтая карточка
Ф. Крогстад
6'
Замена
Ф. Крогстад
️️️️
Г. Ветти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
(К)
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
23
Андрей Илич
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
33
Энео Битри
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
3
Николай Наэсс
(К)
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
22
Кертис Эдвардс
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
18
Rasmus Eggen Vinge
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Волеренга
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
18
Симен Юклеред
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
29
Vitor Hugo
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
Стабек
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
23
Keegan Jelacic
ЦП
27
Фредрик Крогстад
ЦП
40
Себастьян Олдерхейм
ЦП
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
25
Oskar Spiten-Nysaether
ЦФ
3-2-1-4
26
Сьеэн
24
Странд
4
Страндберг
4
9
Йенсен
23
Риснаэс
11
Хаканс
23
Илич
19
Бервен
33
Битри
2
Борхгревинк
4-4-1-1
31
Петтерссон
3
Оттесен
2
Педерсен
3
Наэсс
11
Вальстад
18
Ветти
24
Костадинов
18
22
Эдвардс
11
Кабран
90
Бакенга
11
Хаканс
18
Юклеред
18
Юклеред
11
Хаканс
9
Йенсен
18
Хаген
18
Хаген
9
Йенсен
19
Бервен
11
Офкир
11
Офкир
19
Бервен
18
Ветти
27
Крогстад
27
Крогстад
18
Ветти
90
Бакенга
9
9
90
Бакенга
18
5
5
18
Остались в запасе
Волеренга
Стабек
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
29
Vitor Hugo
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
23
Keegan Jelacic
ЦП
40
Себастьян Олдерхейм
ЦП
25
Oskar Spiten-Nysaether
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
29
Vitor Hugo
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
23
Keegan Jelacic
ЦП
40
Себастьян Олдерхейм
ЦП
25
Oskar Spiten-Nysaether
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Волеренга - Стабек
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Главный судья:
Svein Oddvar Moen, Norway
Стадион:
Intility Arena, Oslo
Новости команд
Все
Волеренга
Стабек
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