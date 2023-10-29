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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Стабек
Сарпсборг 08 - Стабек: обзор матча 29 октября 2023
Сарпсборг 08
29.10.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
2 : 2
Завершен
Стабек
30'
Р. Лундквист
78'
К. Опсет
47'
С. Оттесен
84'
R. Eggen Vinge
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Стабек
84'
ГОЛ! 2:2!
R. Eggen Vinge
Пас отдал
Н. Вальстад
ГОЛ! 2:1!
К. Опсет
Пас отдал
P. Reinhardsen
78'
Замена
P. Reinhardsen
️️️️
Э. Вихне
76'
Замена
A. Hiim
️️️️
S. Christiansen
73'
73'
Замена
L. Kjerrumgaard
️️️️
М. Бакенга
73'
Замена
K. Jelacic
️️️️
Ф. Хауген
Замена
Р. Зехнини
️️️️
Н. Сандберг
65'
Замена
К. Опсет
️️️️
С. Тибблинг
65'
47'
ГОЛ! 1:1!
С. Оттесен
Пас отдал
М. Бакенга
ГОЛ! 1:0!
Р. Лундквист
Пас отдал
Й. Андерсен
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Бьорн-Инге Утвик
(К)
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
11
Симон Тибблинг
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
3
Николай Наэсс
(К)
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
18
Rasmus Eggen Vinge
ЦП
22
Кертис Эдвардс
ЦП
7
Фредрик Хауген
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
25
Oskar Spiten-Nysaether
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Сарпсборг 08
21
Anders Hiim
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
20
Peter Reinhardsen
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Стабек
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
23
Keegan Jelacic
ЦП
27
Фредрик Крогстад
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
2-1-3-2-2
1
Хауг
4
Утвик
30
Тебо
8
Андерсен
11
Тибблинг
8
29
Торп
10
Лундквист
23
Сандберг
32
Вихне
20
Майгаард
4-4-2
31
Петтерссон
3
Оттесен
2
Педерсен
3
Наэсс
11
Вальстад
22
Эдвардс
7
Хауген
24
Костадинов
18
25
90
Бакенга
8
21
21
8
32
Вихне
20
20
32
Вихне
23
Сандберг
98
Зехнини
98
Зехнини
23
Сандберг
11
Тибблинг
22
Опсет
22
Опсет
11
Тибблинг
7
Хауген
23
23
7
Хауген
90
Бакенга
9
9
90
Бакенга
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Стабек
3
Антон Скиппер
ЦЗ
87
Leander Oy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
27
Фредрик Крогстад
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
5
Aleksander Andresen
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
3
Антон Скиппер
ЦЗ
87
Leander Oy
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
27
Фредрик Крогстад
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
5
Aleksander Andresen
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Стабек
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Главный судья:
Jan Morten Tennoy, Norway
Стадион:
Sarpsborg Stadion, Sarpsborg
Новости команд
Все
Сарпсборг 08
Стабек
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
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2021.02.10 18:22
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