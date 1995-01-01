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    Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами

    «Краснодар» проиграл «Сарпсборгу» в товарищеском матче на сборе в Испании.

    Норвежский клуб одержал волевую победу в матче с пятью голами. В составе российского клуба отличились Алексей Ионов и Владимир Ильин.

    Товарищеский матч

    Сарпсборг (Норвегия) – Краснодар (Россия) – 3:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Ионов, 15; 1:1 – Линдсет, 17; 2:1 – Линдсет, 33; 3:1 – Майгор, 53; 3:2 – Ильин, 64.

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    Источник: Бомбардир.ру

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