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    Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»

    Голкипер Александр Васютин перешел из «Сарпсборга» в «Зенит». Контракт с 24-летним футболистом рассчитан до 2023 года.

    Васютин – воспитанник «Газпром-Академии». Он дебютировал за молодежную команду «Зенита» в мае 2013 года.

    • Летом 2016 года игрок ушел в аренду в финский «Лахти».
    • В 2018 году игрок перешел в норвежский «Сарпсборг». Он провел 37 матчей в чемпионате страны, Лиге Европы, Кубке Норвегии и пропустил 49 голов (восемь матчей – на ноль).

    Ханни ушел из «Спартака», Мирзов – пришел. Таблица летних трансферов РПЛ

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1417

      ухоженный крокодил 24 минуты назад

      С возвращением. Удачи!

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      Рейтинг: +104

      Artemka444 25 минут назад

      туда сюда вратарей меняют,через год опять рокировка !!!!

      0
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      Рейтинг: +272

      ТОПТЫГИН 28 минут назад

      Может даже и поинтереснее Луня)))

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      Рейтинг: +1435

      С-Пб on-line 29 минут назад

      Баб ура на ступень выше вас юты...нахре на его продали

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      Рейтинг: +2290

      paracetamol > С-Пб on-line 10 минут назад

      Да глиста он тощая. Бесперспективен!

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      Рейтинг: +2290

      paracetamol 41 минуту назад

      Хороший вратарь на скамейке нужен!

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