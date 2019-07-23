Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»

Голкипер Александр Васютин перешел из «Сарпсборга» в «Зенит». Контракт с 24-летним футболистом рассчитан до 2023 года.

Васютин – воспитанник «Газпром-Академии». Он дебютировал за молодежную команду «Зенита» в мае 2013 года.

Летом 2016 года игрок ушел в аренду в финский «Лахти».

В 2018 году игрок перешел в норвежский «Сарпсборг». Он провел 37 матчей в чемпионате страны, Лиге Европы, Кубке Норвегии и пропустил 49 голов (восемь матчей – на ноль).

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