Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА

А что такое 2025? К столетию Зенита что-ли?
ЦСКА объявил о переходе полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена.
Стороны заключили контракт, рассчитанный до конца сезона-2024/25.
Как и сообщалось ранее, сумма сделки составила 1,5 миллиона евро. Это подтверждает портал Transfermarkt.
- Бохинен – воспитанник «Стабека».
- За основную команду хавбек провел 73 матча, забил девять голов и сделал десять ассистов.
- Его рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро.
#ЦСКА завершил оформление трансфера полузащитника @Stabaek Эмиля Бохинена.Добро пожаловать, Эмиль! https://t.co/Qw0d7G5uJb pic.twitter.com/cRRCdzVVM8— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 15, 2021