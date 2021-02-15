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    Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА

    ЦСКА объявил о переходе полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена.

    Стороны заключили контракт, рассчитанный до конца сезона-2024/25.

    Как и сообщалось ранее, сумма сделки составила 1,5 миллиона евро. Это подтверждает портал Transfermarkt.

    • Бохинен – воспитанник «Стабека».
    • За основную команду хавбек провел 73 матча, забил девять голов и сделал десять ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 12:11
    Комментарии12
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      Рейтинг: +4411

      Давид59 22 минуты назад

      А что такое 2025? К столетию Зенита что-ли?

      0
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      Рейтинг: +1139

      ruded 29 минут назад

      че Бабай с ним не сфотался?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2494

      Masteralex 1 час назад

      купили с риском, либо взлетит, либо не взлетит, взлетит значит окупится в 10 раз, не взлетит куда-нибудь продадут не особо потеряв

      1
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      Рейтинг: +25800

      VVM1964 1 час назад

      ЦСКА лимит не пугает )

      0
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      Рейтинг: +11259

      Skull_Boy > VVM1964 50 минут назад

      Насколько я знаю Бистрович в Турции, так что место одно свободно, а если все таки и Рондон перейдет, то и от бревна аргентинского шкафчик свободен

      0
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      Рейтинг: -22

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 1 час назад

      Добро пожаловать в газпром лигу

      1
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      Рейтинг: +1011

      кто там 1 час назад

      С одной стороны прикольно, молодой перспективный игрок, а с другой стороны - наш картафан то сможет из него сделать топ (хотя бы по меркам нашего болота) игрока, а не отправить его через 2 года в аренду? сильно сомневаюсь, остаётся надеяться что он талант который и без тренера выстрелит.

      0
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      Рейтинг: +1139

      ruded > кто там 29 минут назад

      картофан сделал "топов" со всех тех, кого отправили в аренду и продали...ага

      0
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      Рейтинг: +9235

      BRO_football 1 час назад

      Добро пожаловать на скамейку запасных!

      0
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      Рейтинг: +13362

      alarm 1 час назад

      2. цска
      3. хряки

      и что-то мне подсказывает, что в тарасятнике больше настроены на попадание в лч со 2 места, раз подписывают промеса. а что такое бохинен, и для чего?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2590

      sobaka120982 2 часа назад

      Ну все, чемпионат наш!!!! Покупка просто зверь

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      Рейтинг: +909

      PassCSKA > sobaka120982 43 минуты назад

      Смех сквозь слезы)

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