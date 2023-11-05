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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Буде-Глимт
Стабек - Буде-Глимт: обзор матча 05 ноября 2023
Стабек
05.11.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
0 : 4
Завершен
Буде-Глимт
23'
С. Серли
25'
Ф. Мумбанья
44'
Ф. Бьоркан
90+3'
У. Салтнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стабек - Буде-Глимт
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
У. Салтнес
Пас отдал
Н. Цугель
82'
Замена
Т. Гулликсен
️️️️
А. Гренбек
82'
Замена
Д. Басси
️️️️
С. Фет
Замена
L. Kjerrumgaard
️️️️
К. Кабран
75'
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
К. Эдвардс
75'
Замена
K. Jelacic
️️️️
М. Бакенга
64'
64'
Замена
Н. Цугель
️️️️
С. Серли
64'
Замена
А. Серенсен
️️️️
Ф. Бьоркан
64'
Замена
У. Салтнес
️️️️
А. Пеллегрино
44'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Бьоркан
25'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
А. Гренбек
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Серли
Пас отдал
А. Пеллегрино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
22
Кертис Эдвардс
ЦП
27
Фредрик Крогстад
(К)
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
18
Rasmus Eggen Vinge
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
(К)
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Стабек
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
40
Себастьян Олдерхейм
ЦП
23
Keegan Jelacic
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
25
Oskar Spiten-Nysaether
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
4-4-1-1
31
Петтерссон
11
Вальстад
2
Педерсен
3
Наэсс
3
Оттесен
22
Эдвардс
24
Костадинов
18
27
Крогстад
11
Кабран
90
Бакенга
3-1-3-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
18
Мое
19
Фет
11
Гренбек
10
Серли
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
90
Бакенга
23
23
90
Бакенга
22
Эдвардс
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
22
Эдвардс
11
Кабран
9
9
11
Кабран
15
Бьоркан
3
Серенсен
3
Серенсен
15
Бьоркан
90
Пеллегрино
14
Салтнес
14
Салтнес
90
Пеллегрино
11
Гренбек
8
Гулликсен
8
Гулликсен
11
Гренбек
19
Фет
22
Басси
22
Басси
19
Фет
10
Серли
11
Цугель
11
Цугель
10
Серли
Остались в запасе
Стабек
Буде-Глимт
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
40
Себастьян Олдерхейм
ЦП
25
Oskar Spiten-Nysaether
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
44
Магнус Брендбо
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
40
Себастьян Олдерхейм
ЦП
25
Oskar Spiten-Nysaether
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Стабек - Буде-Глимт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Главный судья:
Sivert Amland, Norway
Стадион:
Nadderud, Baerum
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