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    Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о новичках московского клуба Эмиле Бохинене и Саломоне Рондоне.

    «Бохинен попадает в ту трансферную политику, когда мы говорим про молодых игроков. Рондоном мы еe разбавляем. У Бохинена хорошая левая нога, стандартные положения.

    Рондона все российские болельщики знают. Год назад у него было предложение от «Манчестер Юнайтед». К счастью, сейчас он оказался у нас. В отсутствие Гайча нам нужен был такой форвард. Если посмотреть, у всех клубов в России есть нападающий такого формата.

    Со всех сторон считаем, что Рондон нам подходит. Надо быстрее его внедрить в состав, чтобы он начал приносить результат. Сейчас у него не то состояние, которое нам походит», – рассказал Гончаренко клубному твиттеру.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:04
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1011

      кто там 1 час назад

      ой картошкина голова. а Гайичем интересовался Интер с Барсой, а в итоге твоими стараниями где он ща?

      0
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      Рейтинг: +3292

      ziborock 1 час назад

      К счастью для МЮ!)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +19139

      bset 1 час назад

      Всю зимнюю предсезонку пропустил. У нас любят в последний момент подписать. А потом до мая будет встраиваться.

      2
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      Рейтинг: +761

      Радио1000шумеров > bset 1 час назад

      Как в Ералаше, когда чувак собирался зимой в хоккей поиграть, пока то да се, выходит в хоккейной экипировке на улицу, а там уже лето и все в футбол гоняют)

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