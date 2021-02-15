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  • Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»

Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»

15 февраля 2021, 17:04
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о новичках московского клуба Эмиле Бохинене и Саломоне Рондоне.

«Бохинен попадает в ту трансферную политику, когда мы говорим про молодых игроков. Рондоном мы еe разбавляем. У Бохинена хорошая левая нога, стандартные положения.

Рондона все российские болельщики знают. Год назад у него было предложение от «Манчестер Юнайтед». К счастью, сейчас он оказался у нас. В отсутствие Гайча нам нужен был такой форвард. Если посмотреть, у всех клубов в России есть нападающий такого формата.

Со всех сторон считаем, что Рондон нам подходит. Надо быстрее его внедрить в состав, чтобы он начал приносить результат. Сейчас у него не то состояние, которое нам походит», – рассказал Гончаренко клубному твиттеру.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Далянь Про Стабек Манчестер Юнайтед Рондон Хосе Саломон
Комментарии (1)
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кто там
1613400446
ой картошкина голова. а Гайичем интересовался Интер с Барсой, а в итоге твоими стараниями где он ща?
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