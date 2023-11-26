Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Сандефьорд
Стабек - Сандефьорд: обзор матча 26 ноября 2023
Стабек
26.11.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
2 : 1
Завершен
Сандефьорд
8'
М. Бакенга
90+6'
К. Кабран (П)
63'
А. Тветер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стабек - Сандефьорд
90'
+6
Желтая карточка
S. Moen Foss
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Кабран
90'
+6
89'
Замена
С. Амин
️️️️
Й. Кьяер
84'
Замена
С. Рисан Мерк
️️️️
А. Нильссон
84'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
А. Тветер
Замена
L. Kjerrumgaard
️️️️
М. Бакенга
69'
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Тветер
Желтая карточка
Н. Наэсс
62'
ГОЛ! 1:0!
М. Бакенга
Пас отдал
Ф. Крогстад
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
22
Кертис Эдвардс
ЦП
27
Фредрик Крогстад
(К)
ЦП
40
Себастьян Олдерхейм
ЦП
18
Rasmus Eggen Vinge
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
25
Александер Нильссон
ОП
21
Филип Оттоссон
ОП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
5
Sander Moen Foss
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Стабек
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
23
Keegan Jelacic
ЦП
25
Oskar Spiten-Nysaether
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
19
Симон Амин
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
7
Франклин Ньенету
ПВ
11
Youssef Chaib
ЦФ
4-4-1-1
31
Петтерссон
11
Вальстад
2
Педерсен
3
Наэсс
3
Оттесен
22
Эдвардс
40
Олдерхейм
18
27
Крогстад
11
Кабран
90
Бакенга
1-2-2-5
1
Кето
5
25
Нильссон
21
Оттоссон
3
Эгели
10
Кьяер
24
5
27
9
Тветер
4
90
Бакенга
9
9
90
Бакенга
10
Кьяер
19
Амин
19
Амин
10
Кьяер
25
Нильссон
6
Мерк
6
Мерк
25
Нильссон
9
Тветер
7
Ньенету
7
Ньенету
9
Тветер
Остались в запасе
Стабек
Сандефьорд
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
23
Keegan Jelacic
ЦП
25
Oskar Spiten-Nysaether
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
12
Mats Viken
ВР
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
23
Keegan Jelacic
ЦП
25
Oskar Spiten-Nysaether
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Стабек - Сандефьорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Главный судья:
Рохит Сагги
Стадион:
Nadderud, Baerum
Новости команд
Все
Стабек
Сандефьорд
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+