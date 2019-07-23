Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»

Вратарь Александр Васютин прокомментировал трансфер из «Сарпсборга» в «Зенит».

– Александр, с возвращением! Вам слово.

– Очень рад вернуться домой. Это большой шаг для меня.

– Три года назад вы приняли решение отправиться в Европу. Расскажите об этом периоде.

– Интересное получилось время. Огромный и драгоценный опыт для меня – удалось поиграть в двух чемпионатах, выступить в еврокубках.

– Что вас вообще сподвигло на такой шаг?

– Скажу довольно типичную фразу: хотел попробовать силы в Европе. Поскольку в большие клубы просто так не попадают, то нужно начинать с чего-то меньшего. Когда появился вариант с «Лахти», то думал недолго и поехал туда.

– Как изменила вас Европа с человеческой или игровой точки зрения?

– Трудно сказать, виднее со стороны. Но я чувствую, что это на меня точно повлияло.

– Долго ли думали над предложением вернуться в «Зенит»?

– Не могу сказать, что долго думал. Когда узнал об интересе клуба, то посовещался с родными и близкими. Вместе пришли к выводу: надо возвращаться.

– Соскучились ли вы по Петербургу? Как часто удавалось здесь бывать?

– Когда играл в Финляндии, то добираться было проще, конечно. Всего два с половиной часа на поезде, поэтому ездил раз в месяц. Из Норвегии – реже, последний раз был месяца три назад.

Васютин – воспитанник «Газпром-Академии». Он дебютировал за молодежную команду «Зенита» в мае 2013 года.

Летом 2016 года игрок ушел в аренду в финский «Лахти».

В 2018 году игрок перешел в норвежский «Сарпсборг». Он провел 37 матчей в чемпионате страны, Лиге Европы, Кубке Норвегии и пропустил 49 голов (восемь матчей – на ноль).

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