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    Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»

    Вратарь Александр Васютин прокомментировал трансфер из «Сарпсборга» в «Зенит».

    – Александр, с возвращением! Вам слово.

    – Очень рад вернуться домой. Это большой шаг для меня.

    – Три года назад вы приняли решение отправиться в Европу. Расскажите об этом периоде.

    – Интересное получилось время. Огромный и драгоценный опыт для меня – удалось поиграть в двух чемпионатах, выступить в еврокубках.

    – Что вас вообще сподвигло на такой шаг?

    – Скажу довольно типичную фразу: хотел попробовать силы в Европе. Поскольку в большие клубы просто так не попадают, то нужно начинать с чего-то меньшего. Когда появился вариант с «Лахти», то думал недолго и поехал туда.

    – Как изменила вас Европа с человеческой или игровой точки зрения?

    – Трудно сказать, виднее со стороны. Но я чувствую, что это на меня точно повлияло.

    – Долго ли думали над предложением вернуться в «Зенит»?

    – Не могу сказать, что долго думал. Когда узнал об интересе клуба, то посовещался с родными и близкими. Вместе пришли к выводу: надо возвращаться.

    – Соскучились ли вы по Петербургу? Как часто удавалось здесь бывать?

    – Когда играл в Финляндии, то добираться было проще, конечно. Всего два с половиной часа на поезде, поэтому ездил раз в месяц. Из Норвегии – реже, последний раз был месяца три назад.

    • Васютин – воспитанник «Газпром-Академии». Он дебютировал за молодежную команду «Зенита» в мае 2013 года.
    • Летом 2016 года игрок ушел в аренду в финский «Лахти».
    • В 2018 году игрок перешел в норвежский «Сарпсборг». Он провел 37 матчей в чемпионате страны, Лиге Европы, Кубке Норвегии и пропустил 49 голов (восемь матчей – на ноль).

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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