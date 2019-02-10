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    Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»

    «Локомотив» обыграл «Хаугесунд» в товарищеском матче со счетом 3:1.

    Следующий матч российский клуб проведет с «Конгсвингером» 13 февраля.

    Товарищеский матч

    Локомотив (Россия) – Хаугесунд (Норвегия) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Алексей Миранчук, 1; 2:0 – Эдер, 39; 2:1 – Гриндхейм, 50; 3:1 – Антон Миранчук, 75.

    «Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес (Чорлука, 46), Лысов, Баринов, Крыховяк (Жемалетдинов, 79), Антон Миранчук (Тугарев, 77), Алексей Миранчук (Идову, 79), Фарфан (Смолов, 46), Эдер (Игорь Денисов, 61).

    Источник: «Бомбардир»

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    10.02.2019 20:40
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 12:19

      Миранчуки снова в ударе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      Саладин 10 февраля 2019, 22:00

      Первый не Фарфан забил. А Алексей с паса Антона, а в третьем Алексей шикарнейшую передачу Брату выложил. Неужели, наконец-то, сыгрались?)))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > Саладин 10 февраля 2019, 22:32

      Будем судить по более сильным соперникам.

      -1
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