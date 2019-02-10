Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»

Миранчуки снова в ударе.
«Локомотив» обыграл «Хаугесунд» в товарищеском матче со счетом 3:1.
Следующий матч российский клуб проведет с «Конгсвингером» 13 февраля.
Товарищеский матч
Локомотив (Россия) – Хаугесунд (Норвегия) – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Алексей Миранчук, 1; 2:0 – Эдер, 39; 2:1 – Гриндхейм, 50; 3:1 – Антон Миранчук, 75.
«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес (Чорлука, 46), Лысов, Баринов, Крыховяк (Жемалетдинов, 79), Антон Миранчук (Тугарев, 77), Алексей Миранчук (Идову, 79), Фарфан (Смолов, 46), Эдер (Игорь Денисов, 61).