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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Стабек
Сандефьорд - Стабек: обзор матча 09 июля 2023
Сандефьорд
09.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
0 : 0
Завершен
Стабек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Стабек
88'
Желтая карточка
Г. Гельмуйден
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
Ж. Коомсон
85'
Желтая карточка
Ф. Оттоссон
82'
80'
Замена
Н. Йенссен
️️️️
М. Бакенга
Замена
С. Рисан Мерк
️️️️
А. Нильссон
77'
Замена
F. Palerud
️️️️
Я. Смайлерс
77'
64'
Замена
С. Вангберг
️️️️
К. Педерсен
63'
Замена
С. Оттесен
️️️️
Н. Вальстад
63'
Замена
К. Эдвардс
️️️️
Ф. Хауген
Желтая карточка
К. Айер
42'
34'
Пенальти не реализован!
М. Бакенга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
21
Филип Оттоссон
ОП
25
Александер Нильссон
ОП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
7
Фредрик Хауген
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
27
Фредрик Крогстад
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
2
Martin Gjone
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
18
Федерико Бикоро
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Стабек
1
Мариус Улла
ВР
4
Симен Вангберг
ЦЗ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
22
Кертис Эдвардс
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
2-2-2-1-3
1
Кето
3
Смайлерс
25
Тайе
21
Оттоссон
25
Нильссон
26
Лофтеснес-Бюне
8
Айер
7
Коомсон
5
9
Тветер
24
3-2-4-1
31
Петтерссон
3
Наэсс
2
Педерсен
27
Сковгор
33
Пахоник
11
Вальстад
7
Хауген
24
Костадинов
27
Крогстад
47
Лукка
90
Бакенга
3
Смайлерс
2
2
3
Смайлерс
25
Нильссон
6
Мерк
6
Мерк
25
Нильссон
7
Коомсон
7
Ньенету
7
Ньенету
7
Коомсон
2
Педерсен
4
Вангберг
4
Вангберг
2
Педерсен
90
Бакенга
5
Йенссен
5
Йенссен
90
Бакенга
11
Вальстад
3
Оттесен
3
Оттесен
11
Вальстад
7
Хауген
22
Эдвардс
22
Эдвардс
7
Хауген
Остались в запасе
Сандефьорд
Стабек
12
Mats Viken
ВР
2
Martin Gjone
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
18
Федерико Бикоро
ЦП
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Мариус Улла
ВР
10
Герман Гельмуйден
АП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
2
Martin Gjone
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
18
Федерико Бикоро
ЦП
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ВР
10
Герман Гельмуйден
АП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Сандефьорд - Стабек
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Комплетт Арена
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