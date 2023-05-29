Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Волеренга
Стабек - Волеренга: обзор матча 29 мая 2023
Стабек
29.05.2023, понедельник, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
2 : 1
Завершен
Волеренга
8'
К. Хег
34'
М. Бакенга
83'
С. Страндберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стабек - Волеренга
85'
Замена
Т. Бервен
️️️️
П. Странд
83'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Страндберг
Красная карточка
Т. Пахоник
82'
Желтая карточка
И. Петтерссон
77'
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
М. Бакенга
52'
Красная карточка
Ф. Крогстад
51'
46'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
М. Риснаэс
46'
Замена
Я. Энг
️️️️
Д. Хаканс
ГОЛ! 2:0!
М. Бакенга
Пас отдал
К. Педерсен
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Хег
Пас отдал
Н. Наэсс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
27
Фредрик Крогстад
ЦП
3
Стурла Оттесен
ЦФ
22
Кертис Эдвардс
ЦФ
47
Джонатан Лукка
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
18
Симен Юклеред
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Стабек
36
Fillip Jenssen Riise
ЦЗ
10
Герман Гельмуйден
АП
1
Мариус Улла
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
Волеренга
35
Леонард Жута
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
19
Торгейр Бервен
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
4-1-5
31
Петтерссон
2
Педерсен
3
Наэсс
27
Сковгор
33
Пахоник
27
Крогстад
22
Эдвардс
90
Бакенга
9
Хег
47
Лукка
3
Оттесен
3-2-3-2
26
Сьеэн
4
Страндберг
5
Хеггхейм
24
Странд
18
Юклеред
23
Риснаэс
11
Хаканс
16
Бьордал
11
Офкир
20
Джатта
15
Хольм
90
Бакенга
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
90
Бакенга
23
Риснаэс
9
Йенсен
9
Йенсен
23
Риснаэс
24
Странд
19
Бервен
19
Бервен
24
Странд
11
Хаканс
17
Энг
17
Энг
11
Хаканс
Остались в запасе
Стабек
Волеренга
36
Fillip Jenssen Riise
ЦЗ
1
Мариус Улла
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
35
Леонард Жута
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
36
Fillip Jenssen Riise
ЦЗ
1
Мариус Улла
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
Остались в запасе
35
Леонард Жута
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Стабек - Волеренга
1
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Наддеруд
Новости команд
Все
Стабек
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+