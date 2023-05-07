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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Сарпсборг 08
Стабек - Сарпсборг 08: обзор матча 07 мая 2023
Стабек
07.05.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
1 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
90'
С. Мартинссон Нгуали (АГ)
87'
Б. Утвик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стабек - Сарпсборг 08
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Мартинссон Нгуали
90'
89'
Замена
М. Хейланд
️️️️
Э. Вихне
87'
ГОЛ! 0:1!
Б. Утвик
Пас отдал
Й. Солтведт
86'
Замена
К. Опсет
️️️️
В. Торп
78'
Желтая карточка
С. Скалевик
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
М. Бакенга
74'
72'
Замена
С. Скалевик
️️️️
С. Тибблинг
Желтая карточка
Ф. Крогстад
66'
Желтая карточка
М. Бакенга
53'
Желтая карточка
Н. Наэсс
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
11
Кевин Кабран
АП
3
Николай Наэсс
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
22
Кертис Эдвардс
ЦФ
47
Джонатан Лукка
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Стабек
36
Fillip Jenssen Riise
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
Сарпсборг 08
77
Markus Olsvik Welinder
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
8
Sander Christiansen
ЦП
23
Gustav Mogensen
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
2-1-5
31
Петтерссон
2
Педерсен
27
Сковгор
11
Кабран
47
Лукка
90
Бакенга
9
Хег
27
Крогстад
22
Эдвардс
1-5-1-4
3
Скиппер
5
Мартинссон Нгуали
11
Тибблинг
22
Бонсу Баа
29
Торп
17
Солтведт
10
Лундквист
87
20
Майгаард
32
Вихне
4
Утвик
90
Бакенга
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
90
Бакенга
32
Вихне
6
Хейланд
6
Хейланд
32
Вихне
11
Тибблинг
15
Скалевик
15
Скалевик
11
Тибблинг
29
Торп
22
Опсет
22
Опсет
29
Торп
Остались в запасе
Стабек
Сарпсборг 08
36
Fillip Jenssen Riise
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
77
Markus Olsvik Welinder
ЦЗ
8
Sander Christiansen
ЦП
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
36
Fillip Jenssen Riise
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
Остались в запасе
77
Markus Olsvik Welinder
ЦЗ
8
Sander Christiansen
ЦП
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Стабек - Сарпсборг 08
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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Стабек
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
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2022.01.24 19:53
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2021.02.15 17:04
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2021.02.15 12:11
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2021.02.15 17:04
1
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2021.02.15 12:48
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2021.02.15 12:11
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2021.02.12 13:23
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2021.02.10 18:22
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
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2022.01.24 19:53
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2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
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