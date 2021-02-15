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Стабек
Новости
Стабек - новости команды
Берум
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Наддеруд
Сайт:
http://www.stabak.no/
Тренер:
Ларс Бохинен
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Фото
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Фото
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
Журналист Скира: ЦСКА купил Бохинена за 1,5 миллиона
2021.02.08 23:38
Глава совета директоров ЦСКА подписался на инстаграм Бохинена и Рондона
2021.02.08 13:24
3
Бохинен попрощался с игроками «Стабека». Он в шаге от перехода в ЦСКА
2021.02.06 00:53
2
VG: ЦСКА договорился со «Стабеком» о трансфере Бохинена
2021.02.05 20:46
6
Агент Бохинена – о ЦСКА: «Последнее слово остается за ним»
2021.02.04 23:50
ЦСКА интересуется полузащитником «Стабека» Бохиненом
2021.02.04 12:58
3
ФКСБ предлагает сыну Хаджи контракт, по которому он станет незаменимым
2019.06.07 07:06
2
«Локомотив» хочет приобрести лучшего бомбардира чемпионата Норвегии
2017.10.20 18:13
16
Товарищеские матчи. «Ростов» оказался сильнее «Стабека»
2016.02.27 19:56
2
Товарищеский матч. «Амкар» обыграл «Стабек»
2016.02.23 20:10
Олег Иванов: «Не получилось забить пенальти в матче со «Стабеком» – будем работать»
2016.02.02 12:47
2
«Терек» сыграет товарищеский матч со «Стабеком»
2016.01.30 23:46
5
Главные новости
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