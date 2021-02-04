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    Агент Бохинена – о ЦСКА: «Последнее слово остается за ним»

    Торгир Бьярманн, агент полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена, подтвердил, что некий клуб проведет переговоры с его клиентом.

    Ранее сообщалось, что подписать норвежского хавбека хочет ЦСКА.

    «Сейчас все настолько конкретно, что Бохинену разрешили пообщаться с этим клубом. Посмотреть, будет ли это предложение интересным для него. Если он захочет, мы попробуем найти решение. Мы не так далеки от этого, но последнее слово остается за ним», – сказал агент.

    • Бохинен – воспитанник «Стабека».
    • За основную команду игрок провел 73 матча, забил 9 голов и сделал 10 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро.

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    Источник: Eurosport

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    04.02.2021 23:50
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