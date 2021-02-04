Агент Бохинена – о ЦСКА: «Последнее слово остается за ним»

Торгир Бьярманн, агент полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена, подтвердил, что некий клуб проведет переговоры с его клиентом.

Ранее сообщалось, что подписать норвежского хавбека хочет ЦСКА.

«Сейчас все настолько конкретно, что Бохинену разрешили пообщаться с этим клубом. Посмотреть, будет ли это предложение интересным для него. Если он захочет, мы попробуем найти решение. Мы не так далеки от этого, но последнее слово остается за ним», – сказал агент.