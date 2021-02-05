VG: ЦСКА договорился со «Стабеком» о трансфере Бохинена

Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен в шаге от перехода в ЦСКА.
По информации VG, норвежский клуб принял предложение ЦСКА по трансферу футболиста. Московский клуб заплатит 1 миллион евро.
ЦСКА осталось согласовать контракт с 21-летним норвежцем. На выходных он должен прибыть в расположение клуба.
- Бохинен – воспитанник «Стабека».
- За основную команду хавбек провел 73 матча, забил 9 голов и сделал 10 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро.
Источник: VG
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