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    VG: ЦСКА договорился со «Стабеком» о трансфере Бохинена

    Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен в шаге от перехода в ЦСКА.

    По информации VG, норвежский клуб принял предложение ЦСКА по трансферу футболиста. Московский клуб заплатит 1 миллион евро.

    ЦСКА осталось согласовать контракт с 21-летним норвежцем. На выходных он должен прибыть в расположение клуба.

    • Бохинен – воспитанник «Стабека».
    • За основную команду хавбек провел 73 матча, забил 9 голов и сделал 10 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: VG

    Норвежский ежедневный таблоид. С большим отрывом самый популярный вебсайт страны.

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    Сегодня, 20:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19997

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Где работа молодёжки ЦСКА? Аксёнов, Ермакович, пора уже закрывать свой белорусский филиал и начинать готовить под основу пацанов. Только два неубедительных Тикнизян с Марадашвили и всё!... Не берите пример со Спартака, у нас там вообще полная жопа.

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      Рейтинг: +130

      novaka1n > DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Школа ЦСКА очень не плохо работает в последние годы, и есть действительно неплохие игроки, которые не теряются на поле в РПЛ, так что не надо наговаривать, а так, что бы 11 игроков было из воспитанников не бывает, ни у Реала, ни у Барселоны, так что притензий быть не должно.

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