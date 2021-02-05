VG: ЦСКА договорился со «Стабеком» о трансфере Бохинена

Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен в шаге от перехода в ЦСКА.

По информации VG, норвежский клуб принял предложение ЦСКА по трансферу футболиста. Московский клуб заплатит 1 миллион евро.

ЦСКА осталось согласовать контракт с 21-летним норвежцем. На выходных он должен прибыть в расположение клуба.