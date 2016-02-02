Олег Иванов: «Не получилось забить пенальти в матче со «Стабеком» – будем работать»

Полузащитник «Терека« Олег Иванов прокомментировал победу своей команды над «Стабеком« (2:0) в товарищеском поединке.

«Мы на сборах, все команды ставят задачу – готовиться к сезону, а не выигрывать в этих матчах. На сборах за победы не дают очки, но побеждать приятно в каждом матче. В этом матче не получилось забить пенальти – будем работать.

В принципе, мы выглядели мастеровитее всех соперников, с которыми играли на сборах, наверное, отсюда и количество стыков и фолов. Это футбол, никто не убирает ноги, никто не жалуется, просто в следующем моменте получить могут уже они», – сказал Иванов.

В этом поединке Иванов забил гол и отдал голевую передачу.