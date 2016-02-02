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    • Олег Иванов: «Не получилось забить пенальти в матче со «Стабеком» – будем работать»

    Олег Иванов: «Не получилось забить пенальти в матче со «Стабеком» – будем работать»

    Полузащитник «Терека« Олег Иванов прокомментировал победу своей команды над «Стабеком« (2:0) в товарищеском поединке.

    «Мы на сборах, все команды ставят задачу – готовиться к сезону, а не выигрывать в этих матчах. На сборах за победы не дают очки, но побеждать приятно в каждом матче. В этом матче не получилось забить пенальти – будем работать.

    В принципе, мы выглядели мастеровитее всех соперников, с которыми играли на сборах, наверное, отсюда и количество стыков и фолов. Это футбол, никто не убирает ноги, никто не жалуется, просто в следующем моменте получить могут уже они», – сказал Иванов.

    В этом поединке Иванов забил гол и отдал голевую передачу.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    02.02.2016 12:47
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1454419757
    Правильно, надо работать, чтобы судейка ставил два пенальти, обратись к диктору он поможет.
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    ologreds
    1694996297
    numo456663
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