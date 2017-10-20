«Локомотив» хочет приобрести лучшего бомбардира чемпионата Норвегии

Эдер чемпион Европы- и что? очень слабо вписался в команду. От него толку нет... Теперь норвежца чернокожего хотят купить. Пока вижу только один плюс: стоит недорого. Конечно хороший нап необходим команде. Но заиграет он или станет вторым Эдером?...
Нападающий «Стабека» Охи Омойджуанфо попал в сферу интересов «Локомотива». Трансфер может состояться во время зимнего трансферного окна.
Сумма возможного перехода оценивается в 1,5 миллиона евро. Сам 23-летний норвежец зимой намерен перейти в новый клуб.
В минувшем сезоне Омойджуанфо провел в чемпионате Норвегии 29 матчей и забил 19 голов, став лучшим бомбардиром турнира.