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    «Локомотив» хочет приобрести лучшего бомбардира чемпионата Норвегии

    Нападающий «Стабека» Охи Омойджуанфо попал в сферу интересов «Локомотива». Трансфер может состояться во время зимнего трансферного окна.

    Сумма возможного перехода оценивается в 1,5 миллиона евро. Сам 23-летний норвежец зимой намерен перейти в новый клуб.

    В минувшем сезоне Омойджуанфо провел в чемпионате Норвегии 29 матчей и забил 19 голов, став лучшим бомбардиром турнира.

    Источник: ФАН

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    20.10.2017 18:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 22 октября 2017, 08:38

      Эдер чемпион Европы- и что? очень слабо вписался в команду. От него толку нет... Теперь норвежца чернокожего хотят купить. Пока вижу только один плюс: стоит недорого. Конечно хороший нап необходим команде. Но заиграет он или станет вторым Эдером?...

      0
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      Рейтинг: +839

      Князев 21 октября 2017, 13:32

      Прекрасно! Сильный бомбардир среди дворовых команд не обязательно будет забивать в высшей лиге.

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 21 октября 2017, 13:25

      Приобретут, посмотрим. Лучше бы Галаджана наигрывали.

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 21 октября 2017, 08:56

      Эх Эдер

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 октября 2017, 01:08

      Обязательно надо брать напа ! Эдер тяжело вписывается в игру ЛОКО !

      0
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      Рейтинг: +504

      alex-76 20 октября 2017, 20:46

      Охи Омойджуанфо

      #16 | Нападающий
      Имя Охи
      Фамилия Омойджуанфо
      Команда Лиллестрем
      Состав Основной
      Родной город Осло
      Гражданство
      Позиция Нападающий
      Дата рождения 10 января 1994 (23 года)
      Рост 188

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 20 октября 2017, 19:36

      Понятно. Эх`ё Хуйтезнаетчто

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 20 октября 2017, 19:03

      Интересно, что такое Джуанфо и чем его надо омывать?

      1
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 20 октября 2017, 18:28

      Вот так фамилия - язык сломаешь

      2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм > ГераХэвиЛОКО 20 октября 2017, 18:33

      привет орлову))

      1
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      Рейтинг: +101

      per4ik_aye > ГераХэвиЛОКО 20 октября 2017, 18:58

      Все легко-о мой джуан фо фамилия парня

      0
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      Рейтинг: +880

      mishavandit > овертайм 20 октября 2017, 20:43

      Он по любому против этого трансфера)))

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