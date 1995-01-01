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    Стабек - расписание

    Город Берум
    Дивизион Норвегия-Элитсериен
    Сайт http://www.stabak.no/
    Стадион Наддеруд
    Норвегия. Элитсериен 2023
    1 тур
    		10 апреля, понедельник 18:00 Стабек Одд
    Норвегия. Элитсериен 2023
    2 тур
    		16 апреля, воскресенье 18:00 Буде-Глимт Стабек
    Норвегия. Элитсериен 2023
    3 тур
    		23 апреля, воскресенье 18:00 Стабек Хаугесунд
    Норвегия. Элитсериен 2023
    4 тур
    		30 апреля, воскресенье 18:00 Мольде Стабек
    Норвегия. Элитсериен 2023
    5 тур
    		7 мая, воскресенье 18:00 Стабек Сарпсборг 08
    Норвегия. Элитсериен 2023
    6 тур
    		13 мая, суббота 18:00 Стабек Олесунн
    Норвегия. Элитсериен 2023
    7 тур
    		16 мая, вторник 19:00 Бранн Стабек
    Норвегия. Элитсериен 2023
    8 тур
    		29 мая, понедельник 18:00 Стабек Волеренга
    Норвегия. Элитсериен 2023
    9 тур
    		4 июня, воскресенье 18:00 Лиллестрем Стабек
    Норвегия. Элитсериен 2023
    10 тур
    		11 июня, воскресенье 18:00 Стабек Русенборг
    Норвегия. Элитсериен 2023
    11 тур
    		25 июня, воскресенье 18:00 Тромсе Стабек
    Норвегия. Элитсериен 2023
    12 тур
    		3 июля, понедельник 20:00 Стабек Стремсгодсет
    Норвегия. Элитсериен 2023
    13 тур
    		9 июля, воскресенье 18:00 Сандефьорд Стабек
    Норвегия. Элитсериен 2023
    14 тур
    		16 июля, воскресенье 18:00 Стабек Викинг
    Норвегия. Элитсериен 2023
    15 тур
    		23 июля, воскресенье 18:00 ХамКам Стабек
    Норвегия. Элитсериен 2023
    16 тур
    		30 июля, воскресенье 18:00 Стабек Мольде
    Норвегия. Элитсериен 2023
    17 тур
    		6 августа, воскресенье 18:00 Одд Стабек
    Норвегия. Элитсериен 2023
    18 тур
    		13 августа, воскресенье 18:00 Стабек Тромсе
    Норвегия. Элитсериен 2023
    19 тур
    		20 августа, воскресенье 18:00 Викинг Стабек
    Норвегия. Элитсериен 2023
    20 тур
    		27 августа, воскресенье 18:00 Стабек ХамКам
    Норвегия. Элитсериен 2023
    21 тур
    		3 сентября, воскресенье 18:00 Стремсгодсет Стабек
    Норвегия. Элитсериен 2023
    22 тур
    		17 сентября, воскресенье 18:00 Стабек Бранн
    Норвегия. Элитсериен 2023
    23 тур
    		24 сентября, воскресенье 18:00 Олесунн Стабек
    Норвегия. Элитсериен 2023
    24 тур
    		8 октября, воскресенье 18:00 Стабек Лиллестрем
    Норвегия. Элитсериен 2023
    25 тур
    		22 октября, воскресенье 18:00 Русенборг Стабек
    Норвегия. Элитсериен 2023
    26 тур
    		29 октября, воскресенье 18:00 Сарпсборг 08 Стабек
    Норвегия. Элитсериен 2023
    27 тур
    		5 ноября, воскресенье 19:00 Стабек Буде-Глимт
    Норвегия. Элитсериен 2023
    28 тур
    		12 ноября, воскресенье 19:00 Волеренга Стабек
    Норвегия. Элитсериен 2023
    29 тур
    		26 ноября, воскресенье 19:00 Стабек Сандефьорд
    Норвегия. Элитсериен 2023
    30 тур
    		2 декабря, суббота 19:00 Хаугесунд Стабек
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