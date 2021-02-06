Бохинен попрощался с игроками «Стабека». Он в шаге от перехода в ЦСКА

Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен близок к переходу в ЦСКА.

По информации Fotballnerd.no, 21-летний норвежец в пятницу попрощался с партнерами по команде. Ранее сообщалось, ЦСКА и «Стабек» договорились о трансфере футболиста за 1 миллион евро.

В ближайшее время Бохинен прибудет в Москву для согласования личного контракта.