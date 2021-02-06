Бохинен попрощался с игроками «Стабека». Он в шаге от перехода в ЦСКА

Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен близок к переходу в ЦСКА.
По информации Fotballnerd.no, 21-летний норвежец в пятницу попрощался с партнерами по команде. Ранее сообщалось, ЦСКА и «Стабек» договорились о трансфере футболиста за 1 миллион евро.
В ближайшее время Бохинен прибудет в Москву для согласования личного контракта.
- Бохинен – воспитанник «Стабека».
- За основную команду хавбек провел 73 матча, забил 9 голов и сделал 10 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро.
Источник: Fotballnerd.no
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