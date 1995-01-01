Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Бохинен попрощался с игроками «Стабека». Он в шаге от перехода в ЦСКА

    Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен близок к переходу в ЦСКА.

    По информации Fotballnerd.no, 21-летний норвежец в пятницу попрощался с партнерами по команде. Ранее сообщалось, ЦСКА и «Стабек» договорились о трансфере футболиста за 1 миллион евро.

    В ближайшее время Бохинен прибудет в Москву для согласования личного контракта.

    • Бохинен – воспитанник «Стабека».
    • За основную команду хавбек провел 73 матча, забил 9 голов и сделал 10 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fotballnerd.no

    Норвежский футбольный портал. Аудитория в фейсбуке - более 6700 подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82414
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru