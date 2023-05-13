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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Олесунн
Стабек - Олесунн: обзор матча 13 мая 2023
Стабек
13.05.2023, суббота, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
1 : 0
Завершен
Олесунн
75'
К. Кабран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стабек - Олесунн
90'
Желтая карточка
У. Кольскоген
85'
Замена
У. Кольскоген
️️️️
Н. Хопланд
Замена
С. Вангберг
️️️️
Н. Наэсс
81'
ГОЛ! 1:0!
К. Кабран
Пас отдал
Н. Наэсс
75'
Замена
К. Кабран
️️️️
К. Хег
70'
Замена
A. Andresen
️️️️
С. Оттесен
64'
63'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
K. Jakobsen
63'
Замена
M. Karlsbakk
️️️️
И. Атанга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
22
Кертис Эдвардс
ЦФ
47
Джонатан Лукка
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
3
Николай Наэсс
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
28
Амиду Диоп
ЦП
5
Давид Феллман
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Стабек
11
Кевин Кабран
АП
1
Мариус Улла
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
3-5
31
Петтерссон
2
Педерсен
33
Пахоник
27
Сковгор
27
Крогстад
90
Бакенга
9
Хег
3
Наэсс
47
Лукка
3-1-1-5
1
Грютебуст
27
Хопланд
3
Мунксгор
25
Китолано
23
Сегберг
28
Диоп
5
Феллман
30
Андерсен
7
20
Эбийе
20
Атанга
9
Хег
11
Кабран
11
Кабран
9
Хег
3
Наэсс
4
Вангберг
4
Вангберг
3
Наэсс
3
Оттесен
5
5
3
Оттесен
7
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
7
27
Хопланд
24
Кольскоген
24
Кольскоген
27
Хопланд
20
Атанга
8
8
20
Атанга
Остались в запасе
Стабек
Олесунн
1
Мариус Улла
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Стабек - Олесунн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Наддеруд
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