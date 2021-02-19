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    Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»

    «Уфа» объявила о трансфере полузащитника норвежского «Олесунна» и сборной Бурунди Парфе Бизоза.

    Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на 3,5 года. Сумма трансфера – 200 тысяч евро.

    • В 23 матчах за «Олесунн» Бизоза забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Уфы»

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +20112

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Надо уж было в Урал, там для африканца "потеплее". )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11290

      Skull_Boy 42 минуты назад

      О Селюк твой черныш

      0
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