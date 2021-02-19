Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»

Надо уж было в Урал, там для африканца "потеплее". )
«Уфа» объявила о трансфере полузащитника норвежского «Олесунна» и сборной Бурунди Парфе Бизоза.
Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на 3,5 года. Сумма трансфера – 200 тысяч евро.
- В 23 матчах за «Олесунн» Бизоза забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.
Парфе Бизоза, добро пожаловать в ФК «Уфа»!Футбольный клуб «Уфа» и норвежский «Олесунн» договорились о трансфере полузащитника Парфе Бизоза. Игрок сборной Бурунди подписал контракт на 3,5 года с нашим клубом. pic.twitter.com/xXLbSsETvO— ФК УФА (@UfaFc) February 19, 2021