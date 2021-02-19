Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»

«Уфа» объявила о трансфере полузащитника норвежского «Олесунна» и сборной Бурунди Парфе Бизоза.

Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на 3,5 года. Сумма трансфера – 200 тысяч евро.

В 23 матчах за «Олесунн» Бизоза забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.